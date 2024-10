La ceremonia de los Mundiales de League of Legends contará con un plantel musical liderado por Linkin Park

Riot Games ha anunciado que LINKIN PARK, Ashnikko, Mars Atlas de Forts y Tiffany Aris serán los artistas que actuarán durante la ceremonia de apertura que precederá al Campeonato Mundial de League of Legends 2024 (conocido como el "Mundial"), el evento de esports más importante del año. El Mundial se celebrará en el conocido O2 Arena de Londres el sábado, 2 de noviembre, a las 15:00 (hora peninsular). LINKIN PARK se adueñará del escenario con el exitazo que debutó como himno del Mundial 2024, "Heavy Is The Crown", Ashnikko interpretará "Paint The Town Blue", un tema que pertenece a la banda sonora de la esperada segunda temporada de Arcane; y Mars Atlas de Forts y Tiffany Aris pondrán la guinda al pastel en esta temporada competitiva con "Still Here", la canción que protagonizó la cinemática que dio comienzo a la temporada 2024 de League of Legends (LoL).





"Heavy Is The Crown", interpretada por las superestrellas a nivel mundial de LINKIN PARK, es el decimoprimer himno del Mundial y ha hecho historia en League of Legends, pues se ha convertido en el himno con un mejor debut durante su lanzamiento, el 24 de septiembre de 2024. Ha acumulado más de 270 millones de reproducciones en plataformas de audio a nivel mundial, y el vídeo musical de la canción cuenta, actualmente, con 56 millones de visualizaciones en YouTube. "Heavy Is The Crown" relata la histórica victoria que consiguió T1 en el Mundial 2023 y marca el triunfo que tanto ansiaba desde su última victoria en 2016, haciendo un guiño a la rica historia de reinos e imperios que tiene Londres. Este relato sigue a un rey recién coronado y a la horda de aspirantes al trono que se presentan ante sus puertas. La actuación del Mundial dará comienzo a la segunda tanda de la gira mundial de la banda, From Zero, que concluirá el 15 de noviembre con el lanzamiento de su nuevo álbum, con el mismo nombre, y dos conciertos para los que se han vendido todas las entradas en el estadio de São Paulo, Brasil.





La explosiva colaboración de Ashnikko con Arcane, "Paint The Town Blue", se estrenó el 5 de septiembre. Se trata del primer sencillo perteneciente a la banda sonora de la segunda temporada de Arcane y protagoniza el tráiler principal, que ha recibido más de 40 millones de visitas en YouTube. Esta canción se centra en la popular protagonista de Arcane, Jinx, que, al mismo tiempo, es uno de los personajes favoritos de Ashnikko. La primera vez que interprete "Paint The Town Blue" en directo permitirá a los fans saborear qué les depara la segunda temporada de Arcane antes de regresar a Piltover y Zaun cuando se estrene en Netflix el primero de los tres actos en los que está dividida esta temporada el sábado, 9 de noviembre.





Mars Atlas y Tiffany Aris interpretarán "Still Here", una canción que apareció en la cinemática de la temporada 2024 el 10 de enero. La cinemática, que también contó con la participación de 2WEI, se convirtió en el vídeo más reproducido del canal de YouTube de League of Legends durante un periodo de 24 horas tras su debut. Actualmente, cuenta con 124 millones de visualizaciones en YouTube.





El Mundial es la cumbre de las competiciones de esports, ya que los mejores equipos de nueve ligas regionales compiten por hacerse con el título de campeón del mundo. Se celebra al final de la temporada regular en una región anfitriona que cambia cada año, y en este torneo participan equipos clasificados de las ligas profesionales del mundo entero, que tienen lugar a lo largo de tres meses. El Mundial es el campeonato de esports más visto y seguido del mundo, y la Final del Mundial 2023 se convirtió en el evento de esports más visto de todos los tiempos.