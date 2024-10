Human Intelligence Hub: HI Coruña, el nuevo epicentro de la innovación y el crecimiento digital gallego

Grupo Comar lanza HI, un hub pionero que impulsa la transformación digital y empresarial en Galicia, con un enfoque centrado en las personas. En HI, las personas no son vistas solo por sus títulos o roles profesionales, sino por la suma de sus habilidades, experiencias y capacidades, promoviendo una cultura de colaboración y crecimiento compartido HIes el nuevo espacio que está llamado a revolucionar el ecosistema digital de A Coruña. Situado en una ubicación privilegiada junto a La Marina coruñesa, este hub ha sido diseñado para ser el motor que impulse la innovación, la colaboración y el crecimiento empresarial, ofreciendo un entorno en el que empresas de todos los tamaños pueden prosperar. Con un enfoque claro en las personas, HI apuesta por una visión integral del desarrollo económico, digital y social de la región, posicionando a A Coruña como un referente en el ámbito tecnológico.

Más que un espacio de coworking, HI es una comunidad dedicada a fomentar el talento local y retener a las nuevas generaciones en Galicia. Su objetivo es proporcionar un entorno donde los profesionales y las empresas puedan desarrollar su actividad diaria, colaborar, y encontrar inspiración en un espacio innovador y adaptable que responde a las necesidades del mercado digital. En Hi, las personas no son vistas solo por sus títulos o roles profesionales, sino por la suma de sus habilidades, experiencias y capacidades, promoviendo una cultura de colaboración y crecimiento compartido.

Un espacio diseñado para transformar el ecosistema digital

Ubicado en pleno corazón de A Coruña, HI ofrece un entorno de trabajo flexible y funcional, adaptado tanto para grandes corporaciones como para startups y freelancers. El diseño del hub se ha pensado cuidadosamente para combinar innovación tecnológica, sostenibilidad y bienestar, con vistas inigualables al mar y fácil acceso a los principales puntos de referencia cultural y empresarial de la ciudad. Este entorno único favorece no solo la productividad, sino también el bienestar de las personas que trabajan allí.

Las instalaciones de HI están equipadas con lo último en tecnología para garantizar que las empresas puedan llevar a cabo sus actividades de manera eficiente y colaborativa.

Desde salas de reuniones hasta espacios multifuncionales para eventos, HI está diseñado para ser un catalizador del cambio en el panorama empresarial gallego.

Beneficios exclusivos para los miembros de HI

Formar parte de HI ofrece una serie de ventajas únicas que van más allá de un simple espacio de trabajo. Entre los beneficios clave para los miembros se incluyen:

Acceso a formación de vanguardia: Los profesionales tendrán la oportunidad de participar en jornadas formativas y seminarios diseñados para impulsar sus negocios, con contenidos actualizados sobre las últimas tendencias e innovaciones tecnológicas.



Red de networking: HI ofrece un entorno donde las ideas fluyen y se comparten libremente, facilitando la creación de sinergias entre emprendedores, freelancers, inversores y grandes empresas.



Participación en eventos exclusivos: Los miembros de HI tendrán acceso a una programación rica en eventos de actualidad, donde se debatirán temas de interés sobre el futuro digital y empresarial, con la posibilidad de establecer contactos estratégicos para sus negocios.



Un ecosistema de apoyo integral: HI proporciona a sus miembros herramientas y metodologías innovadoras para maximizar el rendimiento de sus proyectos, promoviendo un entorno donde se fomenta la creación de valor tanto a nivel local como global. Un catalizador del cambio económico y digital

El propósito de HI va más allá de ser solo un espacio de trabajo. Su misión es contribuir a la transformación del modelo económico y social de A Coruña, apoyando a las empresas tecnológicas y digitales en su crecimiento y desarrollo. El hub se posiciona como un espacio clave para la retención del talento joven en Galicia, ofreciendo oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional que evitan la fuga de talento fuera de la región. De esta manera, HI contribuye activamente a que A Coruña se consolide como un polo de innovación digital a nivel nacional.

En línea con la visión de Grupo Comar, HI se suma a los esfuerzos de A Coruña por atraer inversiones y talento tecnológico, fortaleciendo el posicionamiento de la ciudad como un referente en la digitalización y la innovación empresarial. Este compromiso con el futuro digital de la región se ve reflejado en la creciente red de empresas que ya forman parte del hub.

Empresas destacadas que ya forman parte de HI

En la actualidad, HI cuenta con una comunidad de empresas innovadoras que ya están aprovechando el entorno colaborativo del hub para impulsar su crecimiento. Entre las compañías que han decidido formar parte de HI se encuentran Duacode, Docuten, Gradiant, Zero Latency, Inetum, y muchas más. Cada una de estas empresas ha encontrado en HI un espacio idóneo para desarrollar su actividad y participar en un ecosistema donde la colaboración es clave.

Con la incorporación de estas y otras empresas, HI se está consolidando como un referente en el ecosistema digital gallego, con la vista puesta en seguir atrayendo más talento y empresas innovadoras en los próximos meses.

Una apuesta por el futuro de A Coruña

Con la creación de HI, Grupo Comar reafirma su compromiso con el desarrollo digital y económico de A Coruña, contribuyendo a que la ciudad continúe liderando la transformación digital en la región. HI no solo es un proyecto para empresas, es un proyecto para las personas que conforman el futuro de Galicia, un espacio diseñado para fomentar el talento y la innovación en un entorno colaborativo y sostenible.

Más información: https://humanintelligencehub.com/