italki, dominar el Business English y superar cualquier entrevista laboral

El inglés se ha consolidado como el idioma profesional universal. Según un estudio de Education First, más del 60% de las empresas en España exigen un nivel avanzado de inglés. Sin embargo, dominar el idioma en situaciones cotidianas no siempre es suficiente para destacar en un mercado laboral competitivo. Aquí es donde entra en juego el Business English, una herramienta clave para sobresalir en entrevistas laborales, negociaciones y otros entornos empresariales.

En este sentido, italki ofrece una solución eficaz al proporcionar acceso a profesores de inglés online especializados en el ámbito empresarial. Mediante clases personalizadas, los profesionales pueden mejorar su fluidez, adquirir vocabulario específico del sector y ganar la confianza necesaria para enfrentarse a entrevistas laborales en inglés.

Los desafíos de una entrevista laboral en inglés Incluso aquellos con un buen nivel de conversación en inglés pueden encontrar una gran diferencia entre el inglés cotidiano y el necesario para destacar en una entrevista laboral. Frases como “Tell me about yourself” o “What are your greatest strengths?”, suelen ser solo el comienzo. A medida que la entrevista avanza, las preguntas se vuelven más técnicas, lo que requiere responder de manera fluida, precisa y profesional.

Una entrevista en inglés también puede incluir términos técnicos específicos de cada industria. Para un puesto en marketing, por ejemplo, es común que se pregunten aspectos como: “How do you measure the success of a marketing campaign?”. El candidato no solo debe entender la pregunta, sino también responder con claridad y utilizando la terminología adecuada para el sector. Si además tiene un buen acento, el puesto es suyo.

Para la introducción y saludo del candidato un ejemplo podría ser: “My name is Anna, and I have over five years of experience in project management, specializing in IT solutions for global clients”. Para las preguntas sobre experiencia y habilidades que tiene que ver con la evaluación de las capacidades del candidato. Un ejemplo sería: “Can you describe a challenging project you managed and how you overcame obstacles?”, con su respectiva respuesta: “One of the most challenging projects I led was implementing a new CRM system for a multinational company. The key obstacle was integrating it across different departments without disrupting daily operations. To overcome this, I established cross-departmental communication early on, ensuring everyone was aligned with the project's goals.”

Preguntas técnicas: Dependiendo del sector, puede haber preguntas más específicas relacionadas con el puesto, del tipo:“How do you calculate the ROI of a campaign?, para entrevistas sobre marketing. Por último, la conclusión y cierre es el momento en el que el candidato puede hacer preguntas sobre la empresa. Un ejemplo sería: “I’d love to know more about your company's culture and how it supports professional development.”

Cómo italki ayuda a superar estos desafíos Practicar con regularidad es clave para dominar este tipo de entrevistas, e italki facilita esta tarea a través de clases de inglés online especializadas en el mundo empresarial. La plataforma conecta a los estudiantes con profesores nativos y expertos en el sector interesado, ofreciendo la oportunidad de practicar entrevistas simuladas y mejorar habilidades específicas.

Los profesores en italki ofrecen simulaciones de entrevistas laborales en inglés, lo que permite a los estudiantes practicar respuestas en un entorno controlado y recibir retroalimentación para mejorar. Estas simulaciones se adaptan a las industrias específicas de los estudiantes, garantizando una preparación eficaz.

Cada sector tiene su propio lenguaje técnico. Ya sea marketing, finanzas o tecnología, los profesores de italki adaptan las clases para enseñar terminología específica del sector. Esta especialización permite que los candidatos respondan de manera precisa y con el vocabulario adecuado durante las entrevistas. Uno de los principales beneficios de italki es la flexibilidad que ofrece. Las clases pueden programarse según la disponibilidad del estudiante, lo que facilita la mejora del inglés sin interrumpir la rutina laboral.

Datos que muestran la importancia del Business English De acuerdo con un estudio de Cambridge English, el 97% de las empresas consideran que las habilidades de inglés son esenciales para el éxito de sus empleados. Además, el 49% de los reclutadores rechazan candidatos que no poseen un nivel adecuado de inglés, independientemente de sus otras cualificaciones. Esto resalta la importancia no solo de dominar el idioma en general, sino de tener fluidez en Business English, que abarca áreas como la comunicación formal en correos electrónicos y cartas, el vocabulario de negociación y resolución de conflictos o las presentaciones orales y escritas en un entorno empresarial.

Cómo seleccionar el profesor adecuado para Business English en italki Elegir el profesor correcto es fundamental para lograr un aprendizaje efectivo. En italki, es posible filtrar entre más de 30,000 profesores para encontrar aquellos especializados en Business English. Los criterios recomendados para la selección incluyen la experiencia profesional, las certificaciones y las reseñas y valoraciones.

Los estudiantes pueden optar por profesores que tengan experiencia directa en el área de interés. Un candidato del sector financiero, por ejemplo, podría preferir un profesor con experiencia en el mundo de las finanzas. Muchos de los profesores de italki cuentan con certificaciones para la enseñanza del inglés de negocios o para la preparación de exámenes como el TOEIC, que evalúan competencias en entornos laborales. Las opiniones de otros estudiantes proporcionan una referencia valiosa sobre el estilo de enseñanza y la calidad de las clases.

Consejos para aprovechar al máximo las clases en italki Establecer metas claras para definir los objetivos desde el principio es clave para maximizar el beneficio de las clases. Es útil especificar si se desea mejorar en entrevistas laborales, reuniones o correos electrónicos. También es útil complementar las clases con ejercicios adicionales, como escuchar podcasts de negocios o leer artículos especializados en inglés, ayudará a acelerar el proceso de aprendizaje. Por último, la retroalimentación constante. Solicitar comentarios detallados sobre el desempeño en las simulaciones o ejercicios ayudará a identificar áreas de mejora.

El dominio del Business English es esencial para los profesionales que desean destacar en el mercado laboral global. A través de italki, los estudiantes pueden acceder a profesores de inglés online especializados en diferentes áreas de negocios, lo que les permite prepararse de manera efectiva para entrevistas laborales y mejorar sus habilidades lingüísticas en un entorno profesional. Con clases personalizadas y la posibilidad de adaptar el aprendizaje a cada sector, italki ofrece una solución integral para avanzar en la carrera profesional.