Alta cocina y velocidad unidos con Gancedo en el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana

Del 15 al 17 de noviembre las motos rugirán de nuevo en Valencia en el Circuit Ricardo Tormo, será para celebrar el esperado Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana 2024 de MotoGPTM.

No faltará en este Gran Premio la zona MotoGP VIP Village gestionada por Vilaplana Catering con la presencia de destacados chefs de nuestro país, la gran novedad de esta edición ha sido la incorporación junto al resto de cocineros con Estrellas MICHELIN de una referencia de la cocina de la ciudad, la chef María José Martínez del restaurante Lienzo* de Valencia que presentará su cocina mediterránea en la ciudad donde tiene ubicado su restaurante, lo hará acompañada de Jordi Roca (Rte. El Celler de Can Roca***), Benito Gómez (Rte. Bardal**), Juanlu Fernández (Rte. Lú cocina y Alma*), Rafel Muria (Rte. Quatre Molins*), y el maestro pastelero Oriol Balaguer. Todo un espectáculo de alta cocina que contará con la armonía de los vinos de Bodegas Gancedo, para el vino blanco se ha seleccionado Capricho Val de Paxariñas Godello 2023, nacido en los viñedos de Lamas del Picón (Canedo), de cultivo ecológico sobre suelo franco limoso arcilloso con cantos de pizarra y caliza a una altitud entre 600 y 700 m. amparado por un microclima mediterráneo con influencia atlántica, con una media anual de 12,3º C de temperatura, con grado de 13,5% y del que se han producido 68.000 botellas. Como vino tinto los platos de los chefs estrellas se podrán acompañar con Xestal Mencía 2022, también de Bodegas y Viñedos Gancedo, elaborado con 100% variedad Mencía que nacen en el viñedo San Miguel de Arganza, igual que su hermano blanco procede de cultivo ecológico, se desarrolla en suelo franco limoso y calizo a una altitud entre 650 y 750 m. con idéntico clima. Su crianza es de 10 meses en barrica de roble francés con grado del 14,5%. Es su caso se han producido 8.000 botellas.

Estos vinos se podrán disfrutar con los platos de otoño de la chef María José Martínez, 'Terrina de anguila, higos y Arropyaki de calabaza' y uno de los platos más aclamados de la cocinera 'Calamar a baja temperatura, dashi, jengibre, ajo, encurtidos y crujiente de su propia tinta'.

La selección de los vinos de Bodegas y Viñedos Gancedo como vinos gastronómicos para este evento se suma a la presencia de la bodega en los más importantes eventos gastronómicos nacionales e internacional, donde las grandes figuras de la alta gastronomía y los más destacados sumilleres se dan cita, un gran año para la bodega que cultiva en ecológico la mayor extensión de viñedo viejo del fascinante territorio enológico que es El Bierzo.