Entrevista a Marta Pérez, autora de 'Rebeca; La princesa prometida'

Marta Pérez es una escritora que ha publicado recientemente la novela “Rebeca: La Princesa Prometida”, una obra que explora el género de romance y fantástico con un alto componente erótico. La obra incorpora secretos y giros muy cercanos al thriller psicológico. Está disponible en plataformas como Amazon y su blog marta-perez.com.

¿Qué mensaje principal se espera transmitir a través de la obra?

El mensaje principal que se busca transmitir es sobre el amor, la vida y la muerte.

¿Cuál fue el mayor desafío enfrentado durante el proceso de escritura?

El mayor desafío consistió en comprender a Rebeca, la protagonista.

¿Qué se desea transmitir a los lectores?

El objetivo es hacer reflexionar a los lectores sobre las emociones y los dilemas humanos presentes en la narrativa.

¿Cómo fue el proceso creativo?

Antes de escribir la novela, se elabora una planificación o escaleta. Este enfoque ayuda a desarrollar personajes, tanto principales como secundarios, con sus respectivas historias, escenas esenciales, conflictos internos y externos, deseos y necesidades. A lo largo del proceso, si surgen nuevas ideas, se integran en la narrativa.

¿Qué importancia tiene el contexto histórico o cultural en las historias?

El contexto histórico y cultural es fundamental para comprender el significado y la relevancia de la obra literaria. Facilita una inmersión en la mente del autor y permite captar los mensajes ocultos detrás de las palabras.

¿Hay algún personaje particularmente cercano al autor?

Rebeca, la protagonista, es un personaje que refleja muy bien el mundo real en el que vive, permitiendo una identificación significativa por parte de los lectores.

¿Qué papel juega la investigación en el desarrollo de las novelas?

Los personajes de la historia suelen ocultar secretos. A lo largo de la historia, revelan pistas a través de sus conversaciones y pensamientos, convirtiendo el relato en un juego interesante donde el lector debe resolver el misterio.

¿Qué consejo se daría a alguien que está empezando a escribir su primera novela?

Se recomienda escribir sin miedo en esa primera hoja en blanco, redactar todo lo que pase por la mente y ser auténtico. El proceso creativo y el tiempo serán aliados en la creación de la primera novela. Si se presenta un bloqueo, no hay problema; se puede dejar reposar el texto y permitir que la mente se refresque.

¿Cómo se encuentra el equilibrio entre las propias experiencias y la ficción en la obra?

Se utiliza la experiencia personal para crear personajes y situaciones que conecten con la realidad. Esta conexión emocional genera una unión entre el autor, la obra y el lector.

¿Cuál de sus novelas o relatos ha dejado una huella más profunda y por qué?

La novela en la que se está trabajando actualmente es la que más huella ha dejado. La psicología de los personajes, los giros inesperados y la conexión entre el mundo real y el mundo mágico/paranormal son elementos que realmente resuenan.

¿Qué escritores o escritoras contemporáneos se siguen y qué es lo que más se admira de ellos?

Isabel Allende y Gabriel García Márquez. Lo que más se admira de sus obras es la profundidad de sus personajes, la riqueza de sus historias y la conexión que logran entre el mundo real y el mundo paranormal. En particular, se admira a Isabel Allende por su representación de la mujer en la sociedad y la erótica que aborda, lo que ha influido en la percepción del romanticismo y el deseo. También a George Orwell, especialmente por 1984, y su capacidad de crear un mundo distópico que provoca miedo y cuestiona la moralidad en la sociedad.

¿Cómo se decide cuándo una historia está realmente terminada?

Cuando no hay dudas de que el proceso creativo lleva a un final que resulta emocionante e impactante para el lector, algo inesperado.

¿Algún comentario o feedback de los lectores ha cambiado la forma de ver o escribir las obras?

Algunos comentarios positivos han emocionado profundamente y han influido en la perspectiva como escritor.

¿Hay algún proyecto futuro o género nuevo que se desea explorar en la carrera como escritor?

Continuar con la historia de Rebeca, ya que es el comienzo de una trilogía. Una vez que se termine, se espera explorar historias nuevas con diferentes personajes que sorprendan a los lectores.