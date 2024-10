Sin truco, ni letra pequeña; 'zerca FÁZIL', la solución gratis para facturar electrónicamente regala un ordenador

Ante la inminente obligatoriedad de la factura electrónica para todas las empresas en España, zerca!, ha lanzado una solución que no solo facilita la transición hacia este nuevo sistema, sino que también ofrece un atractivo incentivo: aquellos usuarios que contraten 12 meses de prueba de 'zerca FÁZIL', sin compromiso de permanencia, recibirán un ordenador portátil o de sobremesa, completamente gratis.

Esta iniciativa responde a los retos que PYMES y autónomos enfrentarán en los próximos meses, cuando la Ley Crea y Crece obligue a todas las empresas a emitir y recibir facturas electrónicas. Con la intención de reducir el fraude fiscal, aumentar la eficiencia y fomentar la digitalización, la normativa impone sanciones elevadas a quienes no se adapten a tiempo.

Una solución sencilla y accesible para PYMES y autónomos Para ayudar a las pequeñas y medianas empresas en esta transición, zerca!, ha desarrollado 'zerca FÁZIL', una plataforma gratuita que integra todos los procesos de facturación en una sola aplicación extremadamente sencilla de utilizar. Además, cumple con la normativa que será obligatoria a partir de 2025, evitando que los usuarios tengan que enfrentarse a posibles multas o sanciones por incumplimiento.

Un ordenador gratis con 12 meses de prueba sin compromiso La oferta de zerca!, incluye un incentivo clave: al contratar un periodo de prueba de 12 meses de su plataforma 'zerca FÁZIL', los usuarios recibirán de manera gratuita un ordenador portátil o de sobremesa a su elección, sin la necesidad de comprometerse a una permanencia. Esta promoción busca no solo aliviar la carga tecnológica para las PYMES y autónomos, sino también garantizar que puedan adaptarse sin grandes inversiones en infraestructura.

Una herramienta para facilitar la digitalización zerca FÁZIL, impulsada por inteligencia artificial, permite generar, enviar y recibir facturas electrónicas de forma eficiente, adaptándose rápidamente a la normativa. Con esta plataforma, las PYMES y autónomos pueden gestionar todos sus procesos de facturación desde una sola aplicación, sin la necesidad de invertir en costosos sistemas ni en formación adicional.

Compromiso con la digitalización asequible zerca!, es una empresa de capital 100 % nacional, dedicada a facilitar la digitalización de las pequeñas y medianas empresas en España. Con su plataforma 'zerca FÁZIL', no solo cumplen con su compromiso de ofrecer soluciones tecnológicas accesibles, sino que también se destacan por su visión humanista de la tecnología: utilidad, sencillez y precio asequible. Entre otros logros, la compañía ha sido reconocida con la Mención Honorífica en el III Concurso de Ideas Tecnológicas del Ministerio de Industria y fue destacada por Google como un Caso de Éxito en 2023.

Gracias a esta nueva oferta, 'zerca FÁZIL' se consolida como una solución integral para que PYMES y autónomos puedan adaptarse a la factura electrónica sin complicaciones, además de obtener un ordenador gratis con solo probar la herramienta durante 12 meses, sin compromisos. Una oportunidad clave para digitalizarse y estar listos para el futuro.