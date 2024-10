Navegando a ciegas; Cómo la falta de datos afecta a los colegios

Aarón Rosette, experto en investigación de mercado para el sector educativo, revela que solo el 3% las decisiones en colegios se basan en datos, a pesar de que ocho de cada diez directivos reconocen su importancia.

Esta cifra alarmante plantea una pregunta esencial: ¿Cómo pueden los colegios mejorar su impacto sin un uso estratégico de la información? Rosette afirma que, aunque la mayoría reconoce el valor de los datos, en la práctica suelen ignorarlos al tomar decisiones críticas.

El experto subraya la necesidad de desarrollar una cultura de análisis de datos en las instituciones educativas. Explica que esta cultura debe ser integral, comenzando desde la dirección y extendiéndose a cada miembro del equipo, para que todos comprendan el valor del análisis en sus tareas diarias.

“Escuchar a los datos puede ser desafiante porque pueden revelar lo que se está haciendo incorrectamente, pero si se aprende a aceptar sus enseñanzas, no solo se mejora a nivel individual, sino que también se coloca a la institución en una posición más competitiva y eficiente”, afirma Rosette. Los datos permiten a las instituciones educativas anticipar problemas antes de que se agraven, asegurando una mejor gestión de recursos y una respuesta proactiva a las necesidades de estudiantes y familias.

La información recolectada a través de encuestas, entrevistas y grupos focales debe aplicarse para hacer ajustes y mejoras continuas en los procesos, impulsando el crecimiento y éxito de la institución. Este enfoque de análisis permanente ayuda a los colegios a conocer mejor su entorno y adaptarse a los cambios en las expectativas de la comunidad escolar.

Próxima conferencia de Aarón Rosette Los días 21 y 22 de noviembre, Aarón Rosette será uno de los ponentes principales del 4.º Congreso Internacional de Marketing Educativo, que se llevará a cabo en el Hotel Esplendor Asunción, en Paraguay. Será una excelente oportunidad para quienes deseen aprender de un experto y comprender cómo el análisis de datos puede transformar la educación.

Sobre Mkt Edu

Mkt Edu es una agencia especializada en estudios e investigaciones de mercado para el sector educativo. Fundada por Aarón Rosette, ofrece soluciones innovadoras en análisis de datos y marketing educativo para ayudar a las instituciones a mejorar su competitividad y eficiencia.

Para obtener más información sobre marketing educativo y análisis de datos, se recomienda visitar el blog de Mkt Edu, donde se publican artículos y recursos útiles para las instituciones educativas.