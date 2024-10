A medida que avanza la edad, muchas personas buscan adquirir hábitos saludables que contribuyan a mejorar su salud en general. En este contexto, el consumo de polifenoles es cada vez más recomendado para la protección de las células del daño oxidativo.

Se trata de un grupo de sustancias presentes en las plantas y en una amplia variedad de alimentos, cuyas propiedades antioxidantes pueden aportar numerosos beneficios al organismo. Entre los más destacados se encuentra la acción de retrasar los signos del envejecimiento celular.

En ese sentido, algunos especialistas recomiendan el consumo de entre 50 y 800 miligramos de polifenoles diariamente. Una forma fácil de obtenerlos puede ser mediante la ingesta de complementos naturales, como en el caso de Vivedina de la marca Direct Nutrition, que combina una sinergia de extractos vegetales crucíferos, frutas y verduras, potenciada con oligoelementos, aminoácidos y vitaminas.

El aporte de los polifenoles a la salud humana Además de proteger las células contra el daño oxidativo, los polifenoles destacan como un componente esencial para la prevención de enfermedades cardiovasculares, el cáncer y el envejecimiento prematuro. Asimismo, se caracterizan también por sus propiedades antiinflamatorias que ayudan a regular el metabolismo y fortalecer el sistema inmunológico.

Diversas investigaciones resaltan además la capacidad de estos antioxidantes para disminuir el riesgo de patologías degenerativas y mejorar el bienestar general. En ese sentido, incorporar alimentos ricos en polifenoles o suplementos formulados con este grupo de sustancias químicas puede suponer un paso clave para una vida más larga y saludable.

En este contexto, Vivedina es un multicomplejo sistémico de Direct Nutrition que ha sido diseñado no solo para proporcionar antioxidantes de los polifenoles, sino también para optimizar la tonificación psicológica y convertirse en un apoyo integral para el sistema inmune. Todo esto, gracias a la combinación de más de 50 activos naturales y a su contenido en lactoperoxidasa.

Cada sobre o stick de Vivedina contiene más de 8 miligramos de polifenoles, lo que potencia la acción antioxidante de este suplemento y ayuda a combatir los radicales libres responsables del daño celular. Además, su fórmula incluye múltiples vitaminas B12, B6, niacina y riboflavina que contribuyen a mejorar el metabolismo energético.

Una combinación efectiva de ingredientes naturales Más allá de un suplemento convencional, Vivedina ha destacado en el mercado por su fórmula integral diseñada para proporcionar un soporte a todos los aspectos de la salud. La sinergia de extractos vegetales, polifenoles y oligoelementos ofrece un enfoque holístico para el bienestar físico y psicológico.

Todos estos componentes colaboran también para eliminar las toxinas del organismo, al tiempo que promueven un funcionamiento óptimo de los sistemas internos. Si bien no es un suplemento recomendado para personas con enfermedad de Parkinson, por su contenido de taurina, Vivedina resalta como un producto seguro para la gran mayoría de las personas (incluso para quienes padecen intolerancia a los lácteos).

No obstante, se recomienda siempre consultar con especialistas antes de iniciar el consumo de cualquier tipo de complemento alimenticio. De esta manera, es posible sacar el máximo provecho de los productos naturales que comercializa Direct Nutrition.