Bourgeois Fincas recibe el sello HappyIndex at Work de ChooseMyCompany

En Barcelona, Bourgeois Fincas es una empresa que destaca en el sector de administración de fincas. En particular, esta firma se especializa en distintos servicios inmobiliarios que incluyen trabajos administrativos y asesoramiento a propietarios de inmuebles, tanto administradores de comunidades como gestores de patrimonio.

Recientemente, la calidad del trabajo que llevan a cabo estos profesionales ha sido distinguida con el sello HappyIndex at Work, de la empresa ChooseMyCompany. Esto significa que se trata de una compañía de un alto rendimiento social, según indica la percepción de sus empleados.

El sello HappyIndex at Work como garantía de calidad del trabajo Este índice es una herramienta que se emplea para medir parámetros extrafinancieros de una empresa. Puntualmente, se trata del rendimiento social de una organización de acuerdo a la percepción de sus empleados.

A su vez, para determinar este indicador, ChooseMyCompany efectúa una encuesta que analiza 4 criterios. Uno de ellos es la satisfacción general. Para medirla se evalúa el porcentaje de respuestas positivas de los trabajadores. También se tienen en cuenta los temas que se mencionan en preguntas abiertas y la tasa de participación de los miembros del equipo que participa de la consulta.

Por último, se realiza una pregunta acerca de si se recomendaría o no a la empresa. A la luz de los resultados, los empleados de Bourgeois Fincas consideran que pertenecen a una compañía que es recomendable. Cabe destacar que, en este caso, la firma ha obtenido un 4.35/5 como nota global y un 80,5% de índice de recomendación.

Soluciones a medida para propietarios Bourgeois Fincas cuenta con más de 70 años de experiencia ofreciendo atención integral y personalizada a múltiples propietarios de bienes inmuebles en Barcelona, Maresme y Sabadell. Esta empresa proporciona servicios de asesoramiento financiero, laboral y legal.

Además, sus profesionales destacan por la capacidad de llevar a cabo una gestión integral de los activos inmobiliarios de las comunidades de propietarios. Esto incluye tareas de planificación para obtener una rentabilidad en el corto o largo plazo.

En definitiva, la reciente obtención del sello HappyIndex at Work por parte de Bourgeois Fincas es una garantía de la calidad del trabajo que ofrece esta prestigiosa firma.