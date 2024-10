Entrevista con Raúl Esteban Herranz; Innovación y sostenibilidad en la construcción industrial para el sector logístico

En esta entrevista exclusiva, hablamos con Raúl Esteban Herranz, CEO de Jesthisa, sobre cómo la construcción industrial en el sector logístico se está transformando a través de la innovación, la integración de procesos inteligentes y el compromiso con la sostenibilidad.

El sector logístico está en constante crecimiento. ¿Cómo está la construcción industrial liderando la innovación en términos de sistemas de construcción?

El sector logístico exige rapidez, eficiencia y escalabilidad en sus infraestructuras, y la construcción industrial ha sabido adaptarse para liderar en innovación. Actualmente, estamos viendo un cambio hacia sistemas de construcción más modulares y prefabricados, lo que permite reducir los tiempos de ejecución sin comprometer la calidad. En Jesthisa, por ejemplo, utilizamos estructuras metálicas y paneles prefabricados que no solo aceleran la construcción, sino que también facilitan la adaptabilidad de los edificios a futuras ampliaciones o cambios de uso, algo vital para el sector logístico, que necesita flexibilidad operativa. Además, el uso de materiales avanzados, como hormigón de alta resistencia y revestimientos eficientes, está elevando los estándares de durabilidad y rendimiento.

Mencionas flexibilidad operativa, lo cual está muy vinculado con la incorporación de procesos inteligentes. ¿Cómo se están aplicando estos procesos en la construcción industrial?

Los procesos inteligentes son clave en la construcción moderna. En el sector logístico, donde la demanda de espacios eficientes y sostenibles es altísima, estamos viendo cómo la tecnología está transformando todo el ciclo de vida de un proyecto. En Jesthisa, implementamos sistemas de diseño asistido por ordenador (BIM) que nos permiten simular y optimizar el diseño de una instalación antes de que se inicie la construcción. Esto no solo mejora la precisión, sino que también minimiza errores y reduce costes. Además, estamos integrando sistemas de gestión inteligente de energía y automatización dentro de los edificios logísticos, lo que permite un control más eficiente del consumo energético y la operación diaria.

Finalmente, la sostenibilidad es un tema prioritario en todos los sectores. ¿Qué avances se están realizando en la construcción industrial para el sector logístico en este ámbito?

La sostenibilidad es ya una obligación, no una opción. En la construcción industrial, estamos aplicando principios de eficiencia energética y diseño pasivo para reducir el impacto medioambiental. Por ejemplo, en las plataformas logísticas que desarrollamos, integramos sistemas de captación de energía solar y techos verdes para mejorar la eficiencia térmica. Además, utilizamos materiales reciclados y de bajo impacto ambiental siempre que es posible, lo que contribuye a la economía circular. El objetivo es no solo construir infraestructuras robustas, sino que también sean respetuosas con el entorno. En Jesthisa, estamos comprometidos con un enfoque integral que combina innovación tecnológica y sostenibilidad para garantizar que nuestros proyectos sean un modelo a seguir dentro del sector.

Conclusión:

La visión de Raúl Esteban Herranz destaca cómo la construcción industrial está liderando la innovación en el sector logístico, no solo optimizando la eficiencia y los procesos, sino también incorporando la sostenibilidad como un pilar clave para el futuro de las infraestructuras logísticas.