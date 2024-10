Atrás quedaron los días en que los pacientes confiaban únicamente en la recomendación de amigos o familiares para elegir un médico. Hoy, más del 80% de las personas buscan información médica en internet antes de decidirse por un profesional.

Afortunadamente, los médicos pueden conseguir más visibilidad con el apoyo de una agencia de marketing para médicos que les ayudará no solo atraer pacientes, sino también a aportar información útil y generar confianza en un entorno saturado de información.

360 Marketing Sanitario es una agencia dedicada a ayudar a los profesionales del sector sanitario a lograr un crecimiento sólido y estabilidad empresarial. Con más de 15 años de experiencia, el equipo se enfoca en aportar resultados a cada uno de sus clientes.

Marketing médico, la receta digital para atraer y fidelizar pacientes Isabel Gómez, directora de la agencia 360 Sanitario, comparte su visión sobre cómo las clínicas pueden aprovechar las herramientas digitales para atraer y fidelizar pacientes. "El paciente moderno ya no solo busca un buen médico, busca confianza, información útil y accesibilidad desde el primer contacto", comenta Isabel. "El marketing sanitario nos permite hacer crecer una clínica respetando los criterios éticos de sus profesionales”.

La importancia de la presencia online Gómez destaca que muchas clínicas aún no entienden la importancia de una buena presencia online. "Tener una página web optimizada y orientada a recibir pacientes ya no es opcional, es solo el principio", señala.

"Es fundamental que, según sus objetivos y el momento de crecimiento en el que se encuentren, las clínicas inviertan en las herramientas adecuadas, como posicionamiento, campañas de atracción de nuevos pacientes interconectadas con otras herramientas, presencia en plataformas como Instagram y Facebook para seguir siendo una opción deseable, monitorización de la presencia online, gestión de reseñas. De esta forma, logran visibilidad y potenciación de su marca en un mercado saturado".

¿Qué es lo que más valoran los pacientes? Según Isabel, los pacientes valoran la confianza, la transparencia y los resultados. "La gente quiere ver reseñas, casos de éxito y, cada vez más, contenido en video. Los testimonios de pacientes anteriores, combinados con información clara sobre tratamientos, generan un alto nivel de confianza en el servicio que la clínica ofrece y en sus profesionales".

Con la tendencia creciente de búsqueda online y el aumento de la competencia, Gómez concluye: "Las clínicas que logran crear una marca fuerte y humanizada, algo que hay que trabajar y utilizar el marketing digital de manera efectiva son las que verán resultados sostenibles en el tiempo".