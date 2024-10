Vecinos de Villarrubia cortan la carretera para exigir un nuevo centro de salud

La salud es un derecho que no se le está garantizando a los vecinos de Villarrubia. Esta barriada periférica que también mantiene la lucha por convertirse en una Entidad Local Autónoma, desde hace dos años ha visto decaer, desmejorar y reducirse a menos la atención primaria de salud.

Mientras todos los temas burocráticos de rigor han ocurrido, también la población ha ido creciendo, de manera que cada día son más y más las dificultades para garantizar este derecho a una población calculada en más de 10 mil ciudadanos.

Todas las vidas son importantes. Ahora, desde hace más de un año han llegado a tener dos médicos que se mantienen al frente de la asistencia sanitaria, en medio de las dificultades correspondientes. La petición de cumplimiento de la ratio de médicos y enfermeros por habitantes, así como la debida atención de los compromisos adquiridos no han sido posibles, a la fecha.



En consecuencia, el Consejo de Distrito de Villarrubia mantendrá el corte de la carretera A-431, los viernes entre 19 y 21 horas, hasta tener respuestas. La medida comenzó hace algunas semanas y se mantendrá este viernes para exigir prontitud en una solución, evitar las colas de enfermos que acuden al centro de salud, lograr que las citas sean asignadas en menos de quince días, garantizar el servicio en un horario ampliado y más cambios.

Los vecinos exigen un nuevo centro de salud por parte de la Delegación Territorial de Salud. Frente a esta situación, el secretario del Consejo de Distrito de Villarrubia, Juan Manuel León explica y exige: “La construcción de un nuevo centro de salud acorde a las necesidades del distrito y que un día antes de las elecciones autonómicas, el 17 de junio de 2022 a las 20.08, el candidato del PP y luego presidente de la Junta de Andalucía, el Sr. Moreno Bonilla, se comprometió por Twitter a la redacción del proyecto para la construcción de un nuevo centro de salud”.



León explica que, en esa ocasión, el Ayuntamiento puso a disposición el terreno donde iría el nuevo centro y “aún no lo han recepcionado y menos aún se ha librado cantidad alguna en los presupuestos para la redacción del proyecto de dicho centro de salud. En definitiva, nos engañó, pues aún no ha cumplido lo prometido”.