En los últimos años, Joaquín Molpeceres, presidente de Desprosa, ha logrado posicionarse como una figura clave en la gestión de infraestructuras deportivas, particularmente en el mundo del golf. Bajo su liderazgo, El Encín Golf y Olivar de la Hinojosa han destacado no solo por ser escenarios de grandes torneos, sino por convertirse en espacios que fomentan el deporte, la vida saludable y el networking profesional. Además, Molpeceres ha demostrado un compromiso firme con la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en el servicio, elementos que han situado a estos campos de golf como referentes del turismo deportivo en Madrid.

Promoción del deporte y estilo de vida saludable Una de las principales misiones de Joaquín Molpeceres es promover el deporte como una vía para mejorar la calidad de vida de las personas. En un mundo donde el sedentarismo y el estrés ocupan un lugar central, Molpeceres ha apostado por el golf como una alternativa que no solo mejora la condición física, sino que también fomenta el bienestar mental y emocional.

Tanto El Encín Golf como Olivar de la Hinojosa ofrecen una amplia gama de actividades que promueven la práctica de este deporte entre personas de todas las edades y niveles de habilidad. Desde torneos para profesionales hasta programas de formación para niños y jóvenes, los campos gestionados por Desprosa son un epicentro de actividad física y desarrollo deportivo.

Los cursos trimestrales en El Encín y Olivar de la Hinojosa permiten que los jugadores mantengan un contacto constante con la competición, motivando a los participantes a mejorar sus habilidades y disfrutando de los torneos exclusivos trimestrales que ofrecen ambas escuelas. Además, el acceso gratuito al ranking de jugadores en sus respectivas webs incentiva la participación activa y el compromiso de los alumnos de la escuela de golf.

Por otro lado, la Escuela Infantil del Encín Golf es un claro ejemplo del esfuerzo por formar a nuevas generaciones de golfistas. Con una tarifa accesible y programas especialmente diseñados para menores de 16 años, este espacio educativo inculca valores como la disciplina, el respeto y el esfuerzo, mientras los niños desarrollan habilidades motoras y sociales a través del deporte.

Innovación en la gestión de infraestructuras deportivas Bajo la dirección de Joaquín Molpeceres, Desprosa ha sido pionera en la introducción de prácticas sostenibles en la gestión de sus campos de golf. Estos avances no solo mejoran la experiencia de los usuarios, sino que también aseguran la sostenibilidad de las infraestructuras deportivas.

Uno de los aspectos más destacados es el uso de agua reciclada para el riego de los campos de El Encín y Olivar de la Hinojosa. En lugar de depender de fuentes de agua potable, ambos campos emplean agua reciclada que proviene principalmente de las cisternas de los baños de la ciudad. Esta solución no solo garantiza que los campos estén en perfectas condiciones durante todo el año, sino que también contribuye a una gestión más responsable y ecológica del recurso hídrico.

Esta agua reciclada tendría como únicos destinos posibles los ríos o los campos de golf, lo que convierte su uso en un ejemplo de aprovechamiento inteligente de los recursos. Con ello, Molpeceres demuestra un firme compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, alineándose con las exigencias actuales de responsabilidad ecológica.

Además, el uso de herramientas digitales para gestionar las reservas tanto del green fee como de sus pistas de tenis y pádel, ha agilizado los procesos administrativos y ha permitido a los jugadores disfrutar de una experiencia más fluida y personalizada. Los campos gestionados por Molpeceres han adoptado tecnologías que facilitan el acceso a información en tiempo real sobre disponibilidad de horarios y servicios adicionales tales como la tecnología TOPTRACER (capaz de hacer un seguimiento de la bola en tiempo real y transmitir la información en los monitores individuales situados en cada puesto de prácticas y por ello permite mostrar la trayectoria de cada golpe y además de algunas estadísticas.), lo que posiciona a El Encín y Olivar de la Hinojosa a la vanguardia de la gestión deportiva.

Compromiso con la excelencia y la hospitalidad La calidad en el servicio y la excelencia en la hospitalidad son dos pilares fundamentales en la filosofía de gestión de Joaquín Molpeceres. Tanto El Encín Golf como Olivar de la Hinojosa ofrecen una experiencia inigualable, no solo en términos deportivos, sino también en la atención a los detalles que enriquecen la estancia de los visitantes.

El Encín Golf Hotel, ubicado en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, es una muestra clara de este enfoque. Con instalaciones de primera clase, habitaciones de lujo y servicios diseñados para satisfacer las necesidades de los huéspedes más exigentes, el hotel se ha consolidado como un destino de referencia para quienes buscan combinar deporte y turismo en un entorno natural y exclusivo.

La atención personalizada y el trato cercano de todo el equipo de profesionales de Desprosa garantizan una experiencia memorable para los jugadores, sus familias y los turistas que visitan estos campos. Este compromiso con la excelencia ha permitido que tanto El Encín como Olivar de la Hinojosa se posicionen como destinos preferidos para eventos corporativos y torneos internacionales.

Apoyo a iniciativas solidarias y eventos benéficos El compromiso de Joaquín Molpeceres con la sociedad no se limita solo al ámbito deportivo. Bajo su dirección, El Encín Golf ha sido el escenario de diversos eventos solidarios y benéficos, que refuerzan los valores de esfuerzo, constancia y superación.

Recientemente, el campo fue el anfitrión del XVII Daikin Open, el mayor torneo de golf adaptado de Europa, que contó con la participación de 84 jugadores provenientes de 10 nacionalidades distintas, muchos de ellos con discapacidades de movilidad reducida, amputaciones, discapacidades visuales, intelectuales y enfermedades severas crónicas. Este evento no solo destaca la importancia del deporte como medio de integración y superación personal, sino que también refuerza la filosofía de inclusión y apoyo a la diversidad que defiende Joaquín Molpeceres.

Gracias a iniciativas como esta, los campos de golf gestionados por Desprosa no solo promueven el deporte entre la población general, sino que también se convierten en espacios donde la solidaridad, la igualdad y el esfuerzo son celebrados.

Campos de golf como espacios para el networking y la creación de vínculos profesionales Más allá del deporte, Joaquín Molpeceres ha entendido el potencial del golf como un espacio de networking y creación de vínculos empresariales. Los campos de golf, tradicionalmente, han sido lugares donde empresarios, emprendedores y figuras públicas han encontrado un ambiente propicio para fortalecer relaciones profesionales mientras disfrutan de un deporte que requiere estrategia y concentración.

Tanto El Encín Golf como Olivar de la Hinojosa se han convertido en puntos de encuentro para ejecutivos de diferentes sectores, que ven en estos campos no solo la oportunidad de mejorar su juego, sino también de establecer conexiones profesionales en un entorno relajado y exclusivo. La visión de Molpeceres ha permitido crear un espacio donde el deporte y los negocios se entrelazan de manera natural, generando oportunidades para el desarrollo profesional y empresarial.

Joaquín Molpeceres, a través de Desprosa, ha logrado que El Encín Golf y Olivar de la Hinojosa se conviertan en referentes de la gestión deportiva en España. Su apuesta por la innovación, el compromiso con la sostenibilidad y su enfoque en la excelencia y hospitalidad han transformado estos campos en destinos privilegiados para el deporte, el turismo y el networking.

Su apoyo a iniciativas solidarias y su dedicación a fomentar el deporte entre jóvenes y adultos demuestran que, bajo su liderazgo, el golf no solo es un deporte, sino una herramienta para mejorar la vida de las personas y fortalecer lazos profesionales. Sin duda, Joaquín Molpeceres ha dejado una huella imborrable en el mundo del golf y en la promoción de un estilo de vida activo y saludable.