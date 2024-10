Reducir el desperdicio de alimentos y maximizar su frescura con el Frigorífico Combi de TCL

Los hogares pueden desperdiciar hasta el 30% sus alimentos al año debido a un almacenamiento inadecuado en el frigorífico.

En un momento en que la sostenibilidad y el ahorro son cruciales, este frigorífico se convierte en el aliado perfecto para los hogares españoles.

¿Quién no ha abierto el frigorífico y se ha encontrado con un revoltijo de recipientes, estanterías abarrotadas y productos frescos en mal estado alguna vez?. Hoy en día son muchos los usuarios que luchan con la mala gestión del frigorífico, que es un problema común, que conduce a un desperdicio innecesario, a menudo a una dieta pobre o menos interesante y a la frustración.

Aquí es donde entra en juego el Frigorífico Combi de TCL: diseñado para el acelerado estilo de vida actual. Este frigorífico aporta orden y funcionalidad inteligente a la cocina, facilitando que los alimentos se mantengan frescos, organizados y accesibles.

Organización inteligente para una compra sin preocupaciones Con estantes de cristal plegables y reversibles, una estantería versátil, balcones con puertas flexibles, y compartimentos específicos para artículos especiales, este frigorífico se adapta sin esfuerzo a las necesidades de los individuos. Los estantes de cristal plegables son perfectos para almacenar artículos de diversos tamaños y formas, desde pavos grandes hasta sandías o tartas de varias capas. El estante de rejilla puede sujetar con seguridad botellas, pero también funciona como un estante tradicional para otros productos, ofreciendo un almacenamiento práctico y polivalente. Además, los balcones flexibles de la puerta ofrecen cinco niveles ajustables, más que los tres típicos de los modelos de la competencia, lo que permite organizar la puerta del frigorífico para que se adapte perfectamente a cualquier preferencia o necesidad de almacenamiento.

Frescura duradera para una alimentación saludable Los estudios demuestran que una gestión inadecuada de la humedad y la temperatura suelen ser los culpables de tener que tirar verduras o frutas. La tecnología T-Fresh del Frigorífico Combi TCL ofrece una solución al mantener unas condiciones óptimas en el interior de su frigorífico. Esta tecnología de esterilización de cuarta generación, líder en el sector, evita hasta el 99,99% las bacterias*, garantizando un frigorífico fresco y limpio.

El cajón T-Temp, situado en el compartimento de refrigeración, ofrece temperaturas seleccionables de -3 °C, -1 °C y 4 °C, prolongando la frescura y textura de diversos alimentos.

Los cajones de humedad Slider Crisper ayudan a mantener los niveles óptimos de humedad, asegurando que las frutas y verduras se mantengan frescas y crujientes durante más tiempo, manteniendo todo organizado y fácilmente accesible.

Además de sus características de frescura, el frigorífico incluye Metal Cool, que garantiza una refrigeración constante y uniforme con un aumento de la eficiencia del 15%** con respecto a los sistemas de flujo de aire estándar. Para ajustar rápidamente la temperatura, las opciones Power Cool & Freeze permiten enfriar y congelar rápidamente con solo pulsar un botón, perfecto para comidas de última hora o para cocinar de forma espontánea.

La función Total No Frost mantiene temperaturas uniformes en todo el frigorífico y el congelador, evitando la acumulación de escarcha y eliminando la necesidad de descongelar.

Silencioso y con garantía Nadie quiere un frigorífico ruidoso. El Frigorífico Combi TCL responde a esta preocupación con su silencioso compresor inverter, que funciona a solo 35 dB*** mientras mantiene fríos los alimentos. TCL respalda además su compresor inverter con una garantía de 10 años****, reforzando nuestro compromiso con un rendimiento fiable y la satisfacción del cliente a largo plazo.

Diseñado para ofrecer estilo y organización sin esfuerzo Con un diseño elegante y contemporáneo, el Frigorífico Combi TCL no solo mantiene alimentos frescos, sino que también está orientado a mejorar la estética y funcionalidad de la cocina. Su diseño inteligente garantiza que todo sea fácilmente accesible, evitando al usuario tener que buscar en estantes desordenados.

Con un énfasis en la forma y la función, este frigorífico ha sido creado para facilitar el día a día de las personas, proporcionando alimentos frescos de manera más sostenible y mejorando la fluidez en el almacenamiento.

