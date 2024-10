Revisión de la Conferencia Internacional de Turismo de Montaña y Deportes al Aire Libre 2024

La Conferencia Internacional de Turismo de Montaña y Deportes al Aire Libre 2024 (MTOS), celebrada del 26 al 27 de septiembre en la ciudad de Xingyi, Guizhou, reunió a más de 400 participantes de todo el mundo para discutir el futuro del turismo de montaña La Conferencia Internacional de Turismo de Montaña y Deportes al Aire Libre 2024 (MTOS) se celebró con éxito en la ciudad de Xingyi, en la prefectura de Qianxinan, provincia de Guizhou, del 26 al 27 de septiembre. Más de 400 participantes de China, Tailandia, Vietnam, Filipinas, Japón, Pakistán, Nepal, España y otros países, incluidos representantes de organizaciones internacionales, embajadas extranjeras en China, miembros de la Alianza Internacional de Turismo de Montaña (IMTA), empresas del sector turístico, agencias de gestión de destinos de turismo de montaña, expertos del sector, académicos y medios de comunicación, se reunieron para debatir y compartir ideas sobre el tema de la conferencia: "La integración de la cultura, el deporte y el turismo presenta una vida de alta calidad". Juntos, exploraron vías innovadoras y sostenibles para un turismo de montaña de alta calidad en la nueva era, ofreciendo soluciones para potenciar las nuevas fuerzas productivas en la industria del turismo de montaña.

MTOS es la única cumbre nacional e internacional de alto nivel en China centrada en el turismo de montaña. La conferencia de este año fue organizada por la Alianza Internacional de Turismo de Montaña (IMTA), en colaboración con la Secretaría de la IMTA y el Gobierno Popular de la Prefectura de Qianxinan, provincia de Guizhou, y contó con el fuerte respaldo del Departamento Provincial de Cultura y Turismo de Guizhou, la Oficina Provincial de Deportes de Guizhou, la Oficina de Asuntos Exteriores de la provincia de Guizhou, el Grupo de Desarrollo de la Industria del Turismo de Guizhou Co., Ltd. y el Grupo de la Industria de la Aviación Civil de Guizhou. La conferencia presentó varias secciones temáticas y un total de 17 eventos.

Como mencionó Zurab Pololikashvili, Secretario General de la OMT, en su carta de felicitación a la conferencia: "Este evento anual es una plataforma significativa, no solo para el sector del turismo de montaña en China, sino también para la comunidad turística global. El tema de este año, centrado en la construcción e innovación de los sistemas de gobernanza del turismo de montaña, refleja el enfoque visionario necesario en el panorama turístico en rápida evolución de hoy".

Celebrando la Gran Inauguración y Compartiendo los Frutos del Turismo de Montaña En la mañana del 26 de septiembre, los visitantes quedaron cautivados por casi 100 obras fotográficas de 25 países, que mostraban el impresionante atractivo natural y cultural del turismo de montaña en la Exposición Mundial de Fotografía de la Naturaleza y la Cultura de la Montaña. La exposición, coorganizada por la IMTA y la Asociación de Fotógrafos de la Amistad Japón-China, contó con el fuerte apoyo de numerosos fotógrafos internacionales reconocidos y organizaciones relacionadas.

La ceremonia de apertura de la conferencia constó de tres segmentos: Discurso de Apertura, Presentación de Logros y Ceremonia de Entrega de Premios. Durante el Discurso de Apertura, los oradores analizaron el contexto y la importancia de la conferencia desde diferentes perspectivas, que abarcaban desde perspectivas locales en Guizhou y China hasta visiones más amplias de la región Asia-Pacífico y el ámbito global, destacando asimismo el papel clave desempeñado por la Alianza Internacional de Turismo de Montaña.

Lu Yongzheng, miembro del Comité Permanente del CPC de la Provincia de Guizhou y jefe del Departamento de Publicidad del Comité Provincial del Partido, destacó que esta es la primera conferencia celebrada tras los ajustes realizados en la estructura organizativa del evento. Señaló que el tema, "La integración de la cultura, el deporte y el turismo presenta una vida de alta calidad", se alinea con el deseo público de una vida mejor, construyendo un puente para los intercambios internacionales sobre el turismo de montaña y revelando nuevas tendencias en el desarrollo de alta calidad de la industria turística.

Peter Semone, presidente de la Asociación de Viajes del Pacífico Asiático (PATA), subrayó que las montañas se están convirtiendo en puntos focales para los viajeros que buscan nuevas experiencias. Impulsados por esta demanda, los destinos turísticos de montaña de China se están desarrollando rápidamente en ubicaciones de clase mundial. Hizo hincapié en que la misión y el objetivo de la asociación son gestionar la industria del turismo de montaña de manera responsable, sostenible y con una distribución equitativa de beneficios, apoyando al mismo tiempo la recuperación y el crecimiento del turismo receptivo en China y en la región Asia-Pacífico en general.

He Yafei, vicepresidente y secretario general de la IMTA, pronunció un discurso e inauguró oficialmente la conferencia. Señaló que, desde la creación de la MTOS en 2015, el evento ha adoptado el concepto innovador de "Turismo + Deportes", esforzándose por crear una plataforma importante que integre el turismo de montaña con los deportes al aire libre. Esta plataforma no solo promueve la profunda integración del turismo de montaña, los deportes y la industria turística, contribuyendo al desarrollo cultural y turístico en Guizhou, sino que también sirve como un modelo para el desarrollo sinérgico del turismo de montaña, los deportes al aire libre y la economía de montaña.

Como parte clave de la ceremonia de apertura, se presentaron oficialmente dos importantes logros de investigación, elaborados y formulados por la Alianza Internacional de Turismo de Montaña.

"Nuestro objetivo con esta investigación no es solo examinar el impacto del cambio climático en los destinos de turismo de montaña, sino también, y más importante, explorar cómo la industria turística y las comunidades locales pueden mitigar los efectos del calentamiento global y adaptarse a las nuevas condiciones ambientales", dijo Francesco Frangialli, secretario general honorario de la OMT y miembro del consejo de la IMTA, al presentar el estudio titulado "Destinos de Turismo de Montaña Respondiendo al Cambio Climático" en tres idiomas: chino, francés e inglés. El estudio ofrece soluciones académicas para abordar los problemas climáticos en el desarrollo del turismo de montaña.

Además, se desvelaron los Criterios de Certificación y Directrices de las Montañas Turísticas Famosas del Mundo. El documento, elaborado por la IMTA, tiene como objetivo promover y establecer un sistema de evaluación de montañas turísticas a nivel mundial, con el propósito de proteger y utilizar los recursos del turismo de montaña y contribuir a la gobernanza global del turismo de montaña. Las directrices están diseñadas para cimentar la autoridad de las "Montañas Turísticas Famosas del Mundo". Wu Bihu, director del Centro Internacional de Investigación de Recreación y Turismo de la Facultad de Ciencias Urbanas y Ambientales de la Universidad de Pekín y experto de la IMTA, presentó que los Criterios de Certificación están clasificados en base a las categorías de "Orientación Natural" y "Orientación Cultural". Estos estándares, en línea con las tendencias de desarrollo de la industria del turismo de montaña, describen los criterios básicos para una "Montaña Turística Famosa del Mundo" en tres aspectos: recursos naturales, recursos culturales y servicios de apoyo integral. Las Directrices de Certificación explican los procedimientos de implementación de los Criterios de Certificación y se actualizarán y mejorarán continuamente.

Tras una convocatoria global de nominaciones, 14 montañas turísticas del mundo fueron seleccionadas como el primer lote, incluidas Jungfrau (Suiza), Annapurna-I (Nepal), Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria (España), Serra da Estrela (Portugal), Table Mountain (Sudáfrica) y 10 montañas de China: Changbai (provincia de Jilin), Emei (provincia de Sichuan), Fanjing (provincia de Guizhou), Hengshan (provincia de Shanxi), Hengshan (provincia de Hunan), Yulong (provincia de Yunnan), Songshan (provincia de Henan), Wugong (provincia de Jiangxi) y Mangshan (provincia de Hunan).

Tras la ceremonia de premiación del primer grupo de "Montañas Turísticas Famosas del Mundo", la conferencia también otorgó el título de "Ciudad Demostrativa de Bienestar Mundial" a Xingyi, lo que aumentó aún más el atractivo y la influencia de la ciudad en el sector del turismo de bienestar, impulsando la integración de la industria del turismo de montaña y el bienestar.

Diálogo colaborativo: experiencias asiáticas que benefician al mundo

Inmediatamente después de la ceremonia de apertura, se celebró la Conferencia de Promoción del Turismo de Montaña Asiático 2024. Este fue el tercer evento de este tipo bajo el "Plan de Promoción del Turismo Asiático" del Ministerio de Cultura y Turismo. Centrada en el tema "Aprendizaje Mutuo y Cooperación: Unamos Esfuerzos para Emprender un Nuevo Viaje en el Turismo de Montaña Asiático", la conferencia exploró temas como "Innovación en el Turismo de Montaña y Co-construcción Comunitaria" y "Sabiduría y Práctica Asiática para el Turismo de Montaña". Expertos de varios países asiáticos compartieron sus ideas, aportando la perspectiva asiática en el escenario global y ofreciendo modelos de desarrollo colaborativo que reflejan los principios de consulta, co-construcción y beneficios compartidos.

Durante la Conferencia de Promoción del Turismo de Montaña Asiático, Djibril Fofana, Secretario General de la Asociación Mundial para la Educación y Formación en Hostelería y Turismo (AMFORHT), explicó cómo la educación permite a las comunidades locales comprender mejor su entorno, historia y cultura, aumentando la conciencia sobre la importancia de proteger los ecosistemas frágiles, particularmente en las regiones montañosas. La formación, por su parte, permite a los profesionales del turismo mejorar sus habilidades, innovar y adaptarse a nuevas tendencias, lo cual es crucial para mantener servicios turísticos de alta calidad. Fofana subrayó que la estrecha cooperación con la Alianza Internacional de Turismo de Montaña desempeñará un papel crucial en este ámbito.

Ajay Prakash, presidente global del Instituto Internacional para la Paz a través del Turismo (IIPT), compartió sus reflexiones sobre cómo el turismo de montaña proporciona una fuente de vida para muchas comunidades rurales al crear empleos y estimular los negocios locales. Enfatizó la importancia de equilibrar las presiones ambientales causadas por el turismo excesivo con la necesidad de proteger los ecosistemas frágiles. Para lograrlo, se podrían explorar infraestructuras innovadoras, el empoderamiento mediante plataformas digitales y el desarrollo de formas de turismo menos perjudiciales para el medio ambiente, como el turismo deportivo. También subrayó que el turismo de montaña sostenible solo puede lograrse mediante la colaboración de gobiernos, empresas privadas, ONGs y comunidades locales.

Los profesores Tanaka Toyoji, del Centro de Intercambio Internacional de la Universidad de Nishikyushu, y Tsuyoshi Yamaguchi, presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Turismo de Ureshino Onsen, presentaron Ureshino Onsen, un destino de aguas termales con más de 1.400 años de historia en la prefectura de Saga, Japón. Destacaron que, a medida que la sociedad continúa evolucionando, la naturaleza del turismo también está cambiando. El turismo de bienestar está ganando popularidad dentro de los proyectos de turismo de montaña, con las aguas termales como base y los elementos de "salud" y "bienestar" integrados en la experiencia turística. Este enfoque proporciona a los visitantes una sensación de satisfacción emocional y felicidad.

Resonando con el espíritu de la época: innovación en la Conferencia Anual de la IMTA

La Conferencia Anual de la IMTA 2024 es uno de los eventos principales. Como la primera organización internacional no gubernamental y sin fines de lucro centrada en el turismo de montaña, la IMTA ha mantenido consistentemente su misión de "proteger los recursos de las montañas, preservar la cultura de las montañas, promover las economías de montaña y beneficiar a las comunidades montañosas", esforzándose al mismo tiempo por el desarrollo sostenible del turismo de montaña. El tema de la conferencia de este año, "Inclusividad, Aprendizaje Mutuo, Innovación: Empoderando el Turismo de Montaña Sostenible con Nuevas Fuerzas Productivas de Calidad", tenía como objetivo profundizar en las vías de desarrollo innovadoras para un turismo de montaña sostenible y de alta calidad en el contexto de la nueva era.

Dominique de Villepin, presidente de la Alianza Internacional de Turismo de Montaña, afirmó que enfrentar las transformaciones y desafíos del futuro del turismo de montaña requiere una comprensión profunda de las tendencias de la industria desde múltiples perspectivas, dimensiones y niveles. Los gobiernos, las empresas y todos los sectores de la sociedad deben trabajar juntos para fomentar la prosperidad emergente del mercado turístico. Este es el motor detrás de la creación por parte de la IMTA de plataformas de diálogo internacional como la reunión anual, el Día Internacional del Turismo de Montaña y la Conferencia de Promoción del Turismo de Montaña Asiático.

En una carta de felicitación, Zurab Pololikashvili, Secretario General de la OMT, elogió el papel de la IMTA en la promoción de prácticas sostenibles de turismo de montaña a nivel mundial. Señaló que la IMTA ha contribuido significativamente a mejorar la diversidad cultural y la conciencia ambiental, al tiempo que fomenta el crecimiento económico local a través de prácticas de desarrollo inclusivas y sostenibles.

El vicepresidente y secretario general de la IMTA, He Yafei, comentó que la nueva era está configurando un nuevo panorama para el turismo global. En el último año, la IMTA ha organizado continuamente eventos temáticos sobre turismo de montaña, creando una sólida plataforma de colaboración. A través de debates sobre oportunidades y tendencias en el turismo de montaña, la IMTA ha facilitado intercambios y cooperaciones entre sus miembros, gobiernos y la industria, logrando resultados notables.

Pansy Ho, vicepresidenta de la IMTA, expresó que la IMTA sigue comprometida con la promoción de los principios de "primero la ecología, desarrollo verde, solidaridad, cooperación y beneficio mutuo". Aprovechando la red de miembros de la IMTA y los recursos de la industria, la IMTA apoya activamente el uso innovador de los recursos montañosos, la preservación y transmisión del patrimonio cultural y el desarrollo de las economías regionales, contribuyendo al desarrollo sostenible de la industria turística global.

En el informe anual de actividades de la IMTA, Fu Yingchun, vicepresidente y secretario ejecutivo de la IMTA, destacó que la IMTA se ha integrado activamente en el sistema de gobernanza global del turismo de montaña. Su visibilidad e influencia internacional han seguido creciendo, con una expansión significativa en las oportunidades de colaboración empresarial y una mejora en la efectividad operativa general. La plataforma "Mountain Integration" creada por la IMTA ha mantenido una trayectoria de crecimiento constante, con las tres plataformas clave —Día Internacional del Turismo de Montaña, el Foro de la Conferencia Anual y la Conferencia de Promoción del Turismo de Montaña Asiático— mostrando una renovada vitalidad y energía este año.

Como parte prominente de los esfuerzos de construcción de marca de la IMTA, el "Día Internacional del Turismo de Montaña" se ha celebrado con éxito en seis ocasiones. En mayo de 2024, el evento temático del Día Internacional del Turismo de Montaña se celebró en Niza, Alpes Marítimos, Francia, resonando ampliamente en la industria. Durante la reunión anual, He Yafei otorgó los derechos de sede para el Día Internacional del Turismo de Montaña 2025 a Gran Canaria, España.

Durante la conferencia anual, también se otorgaron los títulos de "Rutas de Turismo de Senderismo de Montaña Internacionales de Demostración" a los segmentos de Hengshan, Hengshan (Shanxi) y Songshan de las rutas de senderismo de las Cinco Grandes Montañas Sagradas de China. Aprovechando el impulso de la reunión anual, la IMTA también amplió su Comité de Expertos y su membresía. Nueve expertos senior de la industria turística y campos relacionados se unieron al Comité de Expertos, aportando nuevas ideas al grupo de reflexión de la IMTA. Además, se otorgaron certificados a 11 nuevas organizaciones miembros, expandiendo la IMTA a una familia global con 199 miembros institucionales e individuales (118 nacionales y 81 internacionales).

Durante entrevistas con los medios, varios invitados elogiaron a la IMTA por sus destacadas contribuciones en la gestión de plataformas, la construcción de marca y la realización de logros. Expresaron una fuerte disposición a fortalecer la comunicación y la cooperación con la IMTA para beneficios mutuos.

Actividades diversas atraen la atención de los medios

La conferencia de este año fue altamente innovadora en su diseño de eventos, ofreciendo una serie de emocionantes actividades auxiliares más allá de los eventos principales de la conferencia. Estas actividades recibieron una amplia cobertura mediática, liderando la nueva ola del turismo de montaña.

La Conferencia de Senderismo de Wanfenglin 2024, con el lema "Corre con Pasión, Disfruta de la Belleza de Xingyi", se lanzó con gran entusiasmo. Como evento central del MTOS 2024, la conferencia de senderismo atrajo a más de 10,000 entusiastas del senderismo, permitiendo a los participantes experimentar el encanto de los deportes al aire libre y promoviendo la integración del turismo cultural, deportivo y de bienestar.

La Conferencia Internacional de Campismo de China 2024 y la Expo de Equipamiento para Cultura, Deportes y Bienestar se inauguraron el 26 de septiembre en la Plaza Jushan, en Xingyi. Li Shouwen, presidente ejecutivo de la Conferencia Internacional de Campismo de China, destacó que los deportes al aire libre y el turismo experiencial se están convirtiendo en nuevas tendencias del estilo de vida y el consumo moderno. El tema de este año, "Colaboración entre Oriente y Occidente: Integrándose en el Mercado Nacional Unificado", se centró en crear equipos seguros, entornos seguros y procesos seguros. Aprovechando la plataforma MTOS y los recursos globales de la IMTA, el evento facilitó los intercambios internacionales y contribuyó a la estrategia económica de "doble circulación".

La Reunión del Concepto 8·9·00 es una plataforma personalizada para la generación más joven, diseñada por la IMTA para fomentar el intercambio y la innovación en torno a las tendencias del turismo cultural. En un ambiente abierto y relajado, este foro orientado a la juventud abordó temas como la integración intersectorial en el turismo de montaña, el marketing digital, la actualización de modelos de negocio y el desarrollo sostenible. Despertó interés y resonancia entre jóvenes empresarios y profesionales jóvenes exitosos.

En el Seminario de Intercambio de Inversión y Financiamiento de Turismo de Montaña, organizado por la IMTA, más de 50 expertos en inversiones nacionales e internacionales, representantes de negocios de turismo cultural y representantes de instituciones financieras discutieron temas como las fusiones y adquisiciones transfronterizas para la integración de recursos, oportunidades y riesgos en la securitización de activos de turismo cultural y experiencias exitosas en inversiones en alojamiento y gestión de marcas. Wu Mai, secretario general adjunto de la IMTA, declaró que la IMTA aprovechará sus fortalezas y funciones de plataforma, introducirá activamente estrategias de financiamiento diversificadas, fortalecerá la cooperación con instituciones financieras y utilizará herramientas financieras para innovar productos de turismo cultural.

En torno al MTOS 2024, se llevaron a cabo una variedad de eventos complementarios, entre los que se incluyeron la Media Maratón Wanfenglin 2024, la 18ª Competencia de Pesca Salvaje en el Lago Wanfeng de China, la Liga de Bicicleta de Montaña de China 2024 (Estación de Xingyi), la Semana Internacional de Escalada en Roca de Anlong 2024 de China y el Primer Carnaval de Escalada en Roca "Turismo en Roca de Guizhou", así como la Carrera de Senderismo y Obstáculos en Senderos Wanfenglin 2024. Estas actividades enriquecieron el desarrollo de la industria de los deportes al aire libre, empoderándola mientras mostraban la belleza natural y el espíritu dinámico de la provincia de Guizhou, conocida como la "Provincia Parque de Montañas".

La conferencia fue muy valorada por los líderes y huéspedes asistentes, recibiendo comentarios positivos. Los medios de comunicación brindaron una cobertura exhaustiva del evento. La conferencia y el desarrollo de la IMTA captaron la atención de Hao Xiaohong, ex vicepresidenta de la Asociación Nacional de Turismo de Estados Unidos, quien publicó de inmediato un informe en profundidad en los medios de comunicación estadounidenses titulado Turismo de Montaña, Avanzando con Fuerza: El Impulso desde Guizhou, China. En el artículo, Hao expresó su admiración: "Guizhou está bendecida con recursos naturales únicos, un verdadero regalo de la naturaleza. Es una fortuna colaborar y prosperar en esta tierra de montañas. El turismo de montaña avanza con firmeza, y deseo a la IMTA y a Guizhou mucho éxito continuo".

Al 16 de octubre, más de 100 medios de comunicación, incluidos CGTN, People’s Daily, The Paper, China Culture Daily, China Tourism News, China Radio International y Sina Weibo, publicaron miles de informes sobre la ceremonia de apertura de la MTOS, la reunión anual de la IMTA y otros eventos complementarios como la Reunión del Concepto 8·9·00. Los informes llegaron a audiencias en China, Estados Unidos, Francia y otros países y regiones.