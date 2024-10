El renting con Athlon, la opción ideal para todo tipo de empresas

Son numerosas las ventajas que ofrece esta empresa para todo tipo de clientes gracias a una flexibilidad plena en cuanto a cambio de vehículo; además de no existir los gastos de cancelaciones ni penalizaciones. El catálogo es muy extenso con modelos que se adaptan a todas las necesidades

El renting ha sido y es una de las mayores revoluciones que han ocurrido en el mercado del automóvil en los últimos años. La opción de no estar obligado a comprar un vehículo lo han visto con muy buenos ojos miles de personas. Así, este modelo de negocio, que es como un alquiler a largo plazo, cuenta con numerosas ventajas y beneficios a los usuarios. En este ámbito, hay que destacar a la empresa Athlon, perteneciente al grupo Mercedes-Benz Group AG y que cuenta con las mejores condiciones y experiencia en ofrecer soluciones de movilidad tanto a empresas, como a autónomos y a particulares.

Tanto es así, que su trayectoria se expande en todo el continente siendo líder gracias a la gestión de más de 400.000 vehículos. En este sentido, se aprecia la amplia oferta de coches que tiene en su haber, incluyendo coches eléctricos e híbridos, para que el cliente escoge el vehículo con el que se vaya a sentir más cómodo. Es más, en la cuota final, existe la posibilidad de incorporar hasta un punto de recarga. Esto hace un renting flexible empresas contribuyendo a una movilidad más sostenible. La flexibilidad se da en el plazo del renting; la elección del modelo y el kilometraje. Además, el servicio es personalizado e integral, por lo que desde Athlon escuchan las necesidades de sus clientes en todo momento, ofreciendo las mejores soluciones al respecto.

Ventajas

Athlon Rent ofrece un servicio de renting que se adapta a todos los perfiles de clientes. El servicio es a medida y totalmente flexible, ofreciendo al cliente el tiempo que necesite, por lo que no existen gastos de cancelación ni ninguna penalización. Esta empresa es ideal para aquellas empresas que necesitan un vehículo para su movilidad diaria. Su servicio se adapta completamente, además de contar con una flexibilidad óptima. En este sentido, hay que añadir la amplitud de su catálogo, por lo que cualquier empresa, de cualquier perfil y condición puede escoger el coche que más se adapta a su medida. Así, hay una amplia gama de vehículos business, híbridos, eléctricos y premium en alquiler y renting.

Desde turismo y hasta furgonetas, según la necesidad de carga o pasajeros, Athlon Rent ofrece su flota desde 15 días hasta el tiempo que la empresa necesite. Por otro lado, también está el servicio del renting mensual, que cuenta con el beneficio de evitar hacer un desembolso excesivo en un medio de transporte de calidad. Además, de esta manera, se puede disfrutar del vehículo escogido desde el mismo momento de la contratación.

La flexibilidad del renting que ofrece Athlon es también ideal para cubrir picos de trabajo. Siempre pueden surgir necesidades urgentes o de última hora. Un imprevisto de este calibre se soluciona de una manera rápida gracias a este renting, en el que se puede escoger, desde turismos estándar, hasta berlinas, furgonetas, monovolúmenes, lo que el cliente necesite en ese momento. Es más, si las necesidades cambian, que en una empresa es normal que ocurra, la ventaja es que no hay ningún tipo de gasto por una cancelación anticipada.

Otras características

Athlon Rent es mucho más y cuenta con otras características que solo benefician al cliente buscando su comodidad y flexibilidad. Esto último entra de lleno en la posibilidad del cambio de vehículo ya que puede ser que de un momento a otro el cliente tenga otras necesidades. Asimismo, el usuario del vehículo cuenta con un servicio de atención al cliente de 24 horas para cualquier tipo de emergencia.

Por otro lado, el cambio de neumático se realiza en la red oficial de talleres Goodyear, y el kilometraje máximo incluido es de 2.500 kilómetros al mes. Una de las cuestiones más importantes es que el vehículo del renting cuenta con el seguro a todo riesgo con o sin franquicia, de modo que aleja las preocupaciones al usuario del vehículo. Por último, el mantenimiento del vehículo se realiza en los talleres oficiales de la propia marca.