Principales diferencias entre el aceite de oliva sin filtrar y el filtrado, por Tercio de las Torres

El aceite de oliva es uno de los productos más emblemáticos de España y un elemento básico de la dieta mediterránea. Esto se debe no solo a su sabor único y original, sino también a sus múltiples propiedades saludables. Sin embargo, a la hora de comprar este producto, es importante tener en cuenta las diferencias entre el aceite sin filtrar y el filtrado. En este marco, los expertos de Tercio de las Torres destacan las características de estas dos variantes. Además, indican que uno de los principales beneficios del aceite de oliva sin filtrar o en rama es que conserva todos los nutrientes naturales de la aceituna.

Características de los aceites de oliva filtrado y sin filtrar Los especialistas de la empresa productora de aceite de oliva virgen extra (AOVE) de autor Tercio de las Torres señalan las diferencias del producto sin filtrar y el filtrado. Si bien ambos tipos de aceite tienen sus ventajas, el último elimina elementos que son esenciales para una dieta saludable durante el proceso de filtración. Por esta razón, tiene un aspecto traslúcido y brillante, y un sabor menos intenso y amargo respecto al que no ha sido filtrado.

Por el contrario, el AOVE en rama presenta una apariencia turbia, ya que conserva algunos sólidos en suspensión, además de cantidades pequeñas de agua procedentes de la aceituna. Esto hace que los beneficios del aceite de oliva sin filtrar para la salud son mayores. En este sentido, contiene más polifenoles y antioxidantes naturales, además de ser rico en ácidos grasos insaturados y en vitamina E. De este modo, tiene efectos antiinflamatorios y ayuda a reducir el colesterol. Al mismo tiempo, contribuye al buen funcionamiento del sistema cardiovascular y resulta útil para prevenir enfermedades como el cáncer.

La trascendencia de los polifenoles en el aceite de oliva Entre los principales beneficios del aceite de oliva sin filtrar, es posible mencionar una presencia mayor de polifenoles. Estos compuestos de origen natural poseen una gran actividad antioxidante, por lo que es recomendable incluir en la dieta alimentos que los contengan. No obstante, es importante considerar que hay 2 tipos de polifenoles presentes en las aceitunas: los apolares y los polares. Los primeros se encuentran disueltos en los ácidos grasos, en tanto que los últimos se localizan en el agua vegetal.

Por ende, durante el proceso de elaboración del aceite filtrado, los polares se eliminan con el agua, mientras que los apolares se mantienen. En cambio, el aceite de oliva sin filtrar conserva ambos elementos, lo que aumenta su riqueza como producto beneficioso para la salud.

Por su parte, el AOVE de Tercio de las Torres se elabora con una selección de aceitunas de variedades Picudo y Picual recolectadas a principios de noviembre, garantizando la conservación de todos sus atributos organolépticos. Así, la firma ofrece un producto gourmet amparado por la denominación de origen Poniente de Granada.