La Revista Urban Beat presenta la Lista BEST CEO 2024 en el Círculo de Bellas Artes

El emblemático Círculo de Bellas Artes acogió, el pasado viernes 18 de octubre de 2024, un evento organizado por la Revista Urban Beat. En este marco se presentó la Lista BEST CEO 2024 y Mejores Proyectos Sociales y Culturales, elaborada bajo criterios periodísticos con un reconocido jurado. La revista Urban Beat está disponible en edición impresa y digital, y ha presentado, de paso, su número de otoño, cuya portada la protagoniza el Dr. Jorge Duque Urban Beat es una revista con presencia nacional, con sede en Madrid y Barcelona, que cuenta con una tirada de más de 10.000 ejemplares en print, además de una edición digital que presume de ser un referente de vanguardia en el ámbito de la cultura contemporánea, la innovación y el emprendimiento.

El acto se inició con la actuación de la cantante de ópera, Lourdes San Miguel, una de las personas distinguidas en la Lista BEST CEO 2024 de Urban Beat, por su proyecto de emprendimiento cultural La Sagra Ópera.

A continuación, Rosario Alirangues, CEO de Acción Jurídica Abogados, una de las empresas patrocinadoras del evento, destacó el valor del emprendimiento y la innovación en la actualidad.

Acto seguido, el director de la revista, Jaume Amills recibió en el escenario a la Profesora de UJRC Mar Souto que junto a tres jóvenes voluntarios de Mensajeros de la Pazy al periodista Euprepio Padula entregaron el Diploma Honorífico de la revista al Padre Ángel, que asistía en nombre de la asociación solidaria Mensajeros de la Paz.

Fueron también distinguidos:

Euprepio Padula, CEO de Padula&Partners

Periodista y abogado de éxito, Euprepio Padula es también CEO de una de las agencias de comunicación más prestigiosas de España: Padula&Partners.

Excm. Ajuntament de Blanes

El Excmo. Ajuntament de Blanes resultó distinguido en la Lista BEST CEO y Proyectos Sociales y Culturales, por trabajar en pro de la cultura de proximidad, impulsando a través de festivales musicales y de artes escénicas el desarrollo cultural de la región.

Valerio Rocco Lozano, Director de Círculo de Bellas Artes

Valerio Rocco es director del Círculo de Bellas Artes de Madrid desde 2019. También es profesor de Historia de la Filosofía Moderna en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha desarrollado una gestión encomiable durante una nutrida trayectoria profesional, poniendo en valor siempre la cultura en todos sus ámbitos.

Daniel Jiménez, CEO de Gecci Group

Daniel Jiménez Randell - CEO de GECI Group, es ingeniero industrial y ha obtenido su título en la Universidad de Middlesex, Inglaterra. Además, cuenta con dos másteres: uno en Gestión de Empresas por la European University en Suiza y otro en Gestión Industrial por la European University en Barcelona.

Felipe Debasa

Profesor de Historia Contemporánea y del Mundo Actual y Vicepresidente de Club Financiero Génova. Sus líneas de investigación comienzan con el estudio histórico de los fundamentos políticos y jurídicos de la Unión Europea; y las relaciones de las Instituciones Europeas con la República Popular de China.

Dr. Jorge Duque, CEO de Clínicas Duque

El Dr. Jorge Duque es un gran especialista en Cirugía Plástica Facial y Otorrinolaringología. Director y Fundador de Clínicas Duque. Reconocido como uno de los mejores cirujanos de rinoplastia de España.

Alberto Lanchas, CEO de Rayber

Alberto Lanchas es un destacado empresario dedicado al sector de la limpieza y la conserjería. RAYBER, es un proyecto innovador que presta servicios a comunidades de propietarios, empresas de todo tipo de segmentos, así como a particulares.

Marta Fernández Lozano y Antonio de Santiago, CEOs de Grupo Bamboleo

Antonio de Santiago decide regresar a Madrid en 2009 para establecer junto a Marta Fernández Lozano esta exitosa cadena de restauración que destaca por un estilo gastronómico de corte popular, pero con un toque internacional que pone en valor la cocina mediterránea.

La abogada Patricia Abad, CEO de Hemina Abogados y Asesores Tributarios

Patricia Abad ha desarrollado su carrera profesional principalmente en despachos y entidades de servicios de inversión de referencia en ambos sectores, tales como: Garrigues, Morgan Stanley o Ramón y Cajal Abogados. En 2015 se fundó Hemina Abogados y Asesores Tributarios, firma especializada en el asesoramiento fiscal.

Fer Enis, CEO de BEKIND

La empresa Bekind incluye chatbots y juegos interactivos diseñados para entrenar las emociones, con un enfoque especial en el miedo, al cual Fer considera la fuerza que impulsa el universo y que debe entenderse a profundidad.

Marco Maseda, artista urbano de arte contemporáneo y creador de la plataforma Marco Maseda

Marco Maseda ha revolucionado la manera colaborativa de entender el arte gracias a su plataforma digital: Marco Maseda. Dicha plataforma crea sinergias entre sus integrantes, aporta herramientas valiosas para entender las estrategias de mercado y su crecimiento imparable da fe de ello. Sus obras se exponen en las galerías más exclusivas de todo el mundo.

Mario Gallardo Prieto, CEO de la ONG CESAL

En la actualidad está inmerso en el proyecto de la ONG Cesal como gerente y profesor. Principalmente, se centra en la profesionalización del aprendizaje del corte de jamón como oficio de gran valor.

María Lafuente - Diseño de Moda Sostenible

María Lafuente es un referente de la moda sostenible a nivel internacional. Sus colecciones son el resultado de un diálogo con la naturaleza y están orientadas a innovar siempre protegiendo el medio ambiente.

Elena Sampedro CEO de ASISPA

Elena Sampedro es licenciada en Sociología y diplomada en Trabajo Social. Además, cuenta con un máster en Gestión y Administración de Fundaciones y otras Entidades no lucrativas y un curso superior de Gerontología avalan su brillante currículum.

Pablo Cebolla Díaz, CEO de ESTUTELE

Pablo Cebolla es CEO del canal de televisión regional EsTuTele, que cuenta con más de cuatro millones de espectadores realizando un concepto de televisión cercano y familiar.

Erwin Cárdenas, CEO de FITELNETWORK y FITEL TELEVISIÓN

Erwin Cárdenas, CEO de Fitel Network, una empresa líder en telecomunicaciones que proporciona servicios de fibra óptica y móvil a miles de hogares en Lloret de Mar. Es además el editor y fundador del Fitel Televisión.

Máximo Huerta, periodista, escritor y CEO de la Librería Doña Leo

Con más de diez novelas publicadas, Máximo Huerta ha transitado por una carrera profesional ecléctica que incluye su brillante trabajo periodístico en televisión, y su sueño hecho realidad: Doña Leo, una librería vanguardista en su entrañable Buñol.

Raúl Segovia, CEO de Grupo Sambal

Raúl Segovia es experto asesor financiero y CEO de Grupo Sambal, además de renombrado escritor. Este año anuncia su nueva etapa en el mundo del coaching y el mentoring que promete abrir nuevos horizontes a su carrera profesional.

Javier Martín, CEO de Javier Martín Restaurante

Javier Martín es titular de numerosos premios y menciones en Guías Michelín y Repsol. Es CEO de su propio restaurante, Javier Martín Restaurante, que sostiene un compromiso inigualable con la gastronomía vanguardista de alto nivel.

Maike Lara, experta consultora, coaching y mentoring

Maike Lara es consultora, profesora y conferencista. Especialista en gestión de Capital Humano y Formación de equipos de RR. HH. Su propuesta propone formaciones y mentorías para que sus clientes destaquen como líderes estratégicos del negocio.

El acto fue cerrado por el destacado experto en liderazgo y escritor Ignacio Campoy Aguilar, CEO de Formación Universitaria.