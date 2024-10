Tenerife, una isla para los negocios con uno de los mejores regímenes fiscales de Europa

La plataforma Why Tenerife?, atrae cada año empresas que apuestan por una región estratégicamente ubicada que ofrece costes operativos competitivos, ventajas fiscales, seguridad jurídica y una calidad de vida privilegiada.

Why Tenerife? Es una plataforma de ayuda al inversor y promoción de destino de negocios, formada por una red de instituciones públicas y privadas integrada por la Autoridad Portuaria de Tenerife, el Cabildo de Tenerife, la Cámara de Comercio de Tenerife, la Zona Especial Canaria (ZEC) y la Zona Franca de Tenerife (ZFT).

Tenerife, la mayor isla del archipiélago canario, es no solo uno de los destinos turísticos más importantes del mundo; es también una región que atrae inversores de todo el mundo que encuentran en ella una oportunidad para desarrollar sus negocios.

Los proyectos y empresas establecidas, encuentran en la isla una excelente oportunidad para crear o hacer crecer sus negocios, gracias a las ventajas que ofrece, su enclave estratégico, su excelente conectividad y la seguridad jurídica, sumado a un clima privilegiado que atrae el mejor talento, que se une al propio talento local.

Why Tenerife?, es una plataforma que ofrece a inversores extranjeros asesoramiento sobre las oportunidades, con costes más económicos y ventajas fiscales y competitivas, para asentar en la isla negocios de todo tipo, desde el sector industrial al creativo, pasando por el digital, de transporte y energía, además del ya conocido sector turístico que es modelo de otros muchos destinos de todo el mundo.

La plataforma Why Tenerife?, ofrece servicios gratuitos de asesoramiento personalizado y completamente confidencial, para inversores, empresas y emprendedores interesados en establecer sus negocios y mejorar su competitividad, adaptando sus servicios a las necesidades de cada inversor según la etapa en la que se encuentre, sus objetivos y capacidad económica, y lo hace para inversores que quieran establecerse en Tenerife, pero también para los que ya tienen presencia en la isla.

En Tenerife se encuentran muchas empresas extranjeras, como Atos, Deloitte, EY, PWC, Uniconf o Zebec que han contribuido a generar riqueza, valor y puestos de trabajo.

La capacidad de atracción de la isla se pone de manifiesto en datos como que una parte importante de los más de 440 millones de euros procedentes del extranjero e invertidos en las Islas Canarias desde 2022 lo fueron a Tenerife. Unas inversiones llegadas de países tan dispares como Italia, Alemania, Noruega, Luxemburgo, Países Bajos, Namibia, Reino Unido, Suecia, Lituania, Suiza, Costa de Marfil, Polonia, Venezuela, Chipre, Israel, Bélgica, Rusia o Estados Unidos, destacando la apuesta de empresas italianas que representan casi la mitad de la inversión total.

¿Por qué Tenerife? Estas empresas, desde startups a grandes corporaciones, se establecen en Tenerife por varias razones:

Seguridad económica. Tenerife forma parte de la 14ª economía mundial y 6ª de la Zona Euro, mostrando signos de crecimiento. Está plenamente integrada en el Mercado Único Europeo, con todas las garantías de seguridad jurídica.

Ventajas fiscales. Tenerife dispone del mejor régimen fiscal en Europa a través de la Zona Especial Canaria (ZEC). El impuesto de sociedades es del 4%, en lugar del 25% régimen general español y muy por debajo de la media europea. Ofrece además una combinación de baja imposición, con acuerdos bilaterales para evitar la doble imposición, y asegura protección recíproca de las inversiones. La Reserva de Inversiones en Canarias (RIC), contempla la reducción en la base imponible de hasta un 90% los Beneficios No Distribuidos y Bonificaciones a la inversión en I+D y actividades innovadoras. Tenerife ofrece también la posibilidad de acceder a la Zona de Libre Comercio, con exención total de aranceles a la importación, impuestos indirectos e impuestos especiales sobre mercancías importadas con origen y destino en un tercer país fuera de la UE.

Un enclave estratégico que une Europa, África y América, a solo 2 horas de vuelo de la Península Ibérica y a 1 hora del continente africano, con 2 aeropuertos internacionales que conectan la isla con más de 151 destinos, y con infraestructuras y servicios marítimos de primer nivel que la convierten en un excelente punto de encuentro para desarrollar comercio y negocios.

Costes laborales y operativos competitivos en un entorno de bajo riesgo.

Buena perspectiva de crecimiento económico, sustentada en su clima de negocios, moderno y abierto a la inversión, y en una economía transparente y competitiva en proceso de diversificación.

Diversidad de nuevas industrias, con crecimiento de sectores relacionados con la energía y el agua, industrias culturales, industrias ligeras, servicios profesionales avanzados y empresas digitales.

Talento y profesionalidad. La isla ofrece a emprendedores e inversores, talento cualificado, creativo y flexible, adaptado a las necesidades de una economía competitiva y basada en el conocimiento. Los profesionales se forman en universidades y escuelas de referencia ubicadas en Tenerife, con amplia oferta formativa en ámbitos como las Telecomunicaciones, Derecho, Salud, Matemáticas, Administración de Empresas, Física o Turismo. Se trata además de un territorio multicultural donde residen cerca de 132.000 personas extranjeras.

Polo de conocimiento con infraestructuras de vanguardia. Dentro de la estrategia de diversificación de la economía local se ha potenciado Tenerife como centro tecnológico y de negocios, con un mercado desarrollado y atractivo que puede ser usado como banco de pruebas para nuevas tecnologías y servicios, en un entorno que permite investigar, desarrollar y desplegar soluciones y servicios globales. Destaca con un propio superordenador, una extensa red de parques científicos y una amplia infraestructura tecnológica, como el Instituto Astrofísico de Canarias.

Calidad de vida. Seguridad, paisaje, clima y una sociedad multicultural y acogedora facilitan la integración de profesionales desplazados y sus familias, en un entorno cómodo para la conciliación de la vida profesional y personal. Su amplia oferta educativa, sanidad pública de primer nivel y gran oferta de ocio sitúan a Tenerife entre las mejores regiones del mundo para residir.

Todas estas ventajas han hecho que muchas empresas se hayan asentado en Tenerife en los últimos años, con un impacto significativo en la economía local.