Francisco Navarro Galindo publica ‘El funcionario del cementerio de Can Tunis’, una novela corta con grandes dosis de intriga.

CÍRCULO ROJO.- Como bien dice, Francisco Navarro Galindo, ‘El funcionario del cementerio de Can Tunis’ es una obra original con una trama y unos personajes muy humanos, sensibles y conseguidos. “La forma de proponerlo atrapa al lector, una vez comenzado no es posible dejarlo para más tarde. La intriga crece, se mantiene y el final es inesperado”, añade él mismo.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “una novela, no excesivamente larga, pero que le hará disfrutar sobradamente. Soy partidario de aquel dicho de Baltasar Gracián: “Lo bueno, si breve, dos veces bueno””.

SINOPSIS

Claudio es el funcionario titular del cementerio barcelonés de Can Tunis. Fue abandonado al nacer en un centro religioso de Murcia. Vivió y creció en un orfelinato, su vida es triste y apagada. El futuro es solo una cuestión retórica para él. Vive solo, no hay mujeres en su vida. Obsesionado por conocer la razón por la que sus padres lo dejaron abandonado en el molinete del convento, pone en marcha todos los recursos que su función administrativa le proporciona en el grandioso cementerio en el cual trabaja para investigar sobre su pasado.

Las pesquisas se ven salpicadas de aventuras y encuentros inesperados que transforman su existencia. Su interés por el arte hace que finalmente encuentre la compañía de una mujer excepcional; también una mascota arisca que solo le obedece a él. Ambas situaciones, en absoluto previstas, le obligan a evolucionar y poner de manifiesto sentimientos ocultos.

Claudio, aparte de vivir una hermosa historia de amor, consigue finalmente poner de manifiesto una sórdida relación familiar, ocurrida a finales de la Guerra Civil, que da respuesta a lo que andaba buscando. Encuentra a su familia. Una vez que ha conseguido saber la verdad sobre su pasado, ya puede descansar en paz.

AUTOR

Francisco Navarro Galindo estudió en los jesuitas de la calle Caspe de la Ciudad Condal. Posteriormente cursó estudios superiores en la Universidad Autónoma de Barcelona. EL FUNCIONARIO DEL CEMENTERIO DE CAN TUNIS es el noveno libro que publica.

OTROS TITULOS PUBLICADOS POR ESTE AUTOR:

El hormiguero – El Pulano – Al otro lado del infinito – Jhosá, el mesías de Qumrán - Carlitos y sus fabulosos Amigos, Mi y Tú ¿Quo vadis, Manolo? – Un amor que nació antes el 36 – El anaquel de los libros olvidados – El funcionario del cementerio de Can Tunis -