Marcos Bayón, un productor musical del siglo XXI

Robledo de Chavela, Madrid. 21 octubre, 2024

El productor y músico Marcos Bayón es un veterano en lo que respecta a esto de la música. Ha estado creando constantemente y viviendo un viaje de exploración sonora desde que tenía tan solo 13 años.

Los productores clásicos imaginan cómo debería sonar una canción antes de que entre en producción y también intentan llevar esa canción al siguiente nivel. Pero los productores de hoy en día - dependiendo del artista con el que trabajan - participan activamente en el proceso de escritura y arreglos, y actúan como ingenieros, mezcladores, programadores, músicos o multiinstrumentistas, etc.

Del estudio de grabación y producción musical de Marcos Bayón, salen obras llenas de emocionalidad y no duda en apoyarse de manera recurrente en lo que él llama su “paleta electrónica”. Marcos lo tiene muy claro: “Antes teníamos la paleta de los instrumentos tradicionales, y ahora tenemos una paleta extendida, que es la de todas las herramientas electrónicas - sintes, programaciones, samples…, y para mí esa paleta es muy importante porque aporta cosas diferentes y me hace ser independiente. Está claro que todos los géneros del siglo XX que eran música pura y que generaban mucha emoción siguen vigentes, pero hoy en día las herramientas son la evolución, la conexión con el ser humano que somos a día de hoy. Al final, si no tienes una buena canción, por mucho que la vistas bien, nunca va a llegar a ser un éxito. Puede impresionar y llegar a mucha gente, pero lo que te emociona es una buena canción con una buena letra, interpretación, ejecución y producción. Cómo se llega a ese resultado es secundario”.

¿Están reñidos lo electrónico y lo orgánico? El productor lo tiene claro: “Cuando hacemos una producción en la que queremos que suenen muy bien un bajo, una guitarra, una batería, siempre vamos a contar con músicos para que hagan un trabajo impecable. Como instrumentista que soy también, el sonido orgánico de la guitarra y los toques de esa guitarra son fundamentales cuando los necesito. Pero hay otras partes donde lo que necesitas es la herramienta electrónica que te va a dar otras emociones, y ahí conviven perfectamente ambos mundos”.

Los instrumentos de software hoy en día pueden crear todo tipo de sonidos y la música electrónica trasciende hasta los géneros más tradicionales, dando origen a estilos completamente nuevos. Esta fusión mantiene el sonido fresco y emocionante, atrayendo a nuevas audiencias que de otro modo no se hubieran conectado con la música electrónica.

El impacto de la electrónica en la industria musical es innegable. Ha democratizado la creación musical, fomentado la innovación que modifica los géneros y redefinido la experiencia de la música en vivo. A medida que la tecnología continúa evolucionando, también lo hará la música electrónica, superando constantemente los límites y dando forma al futuro de cómo creamos, consumimos y experimentamos la música.

Marcos Bayón y su mujer Sanuka tienen un estudio de grabación y producción con un sonido increíble en plena naturaleza en la sierra de Madrid, y también ofrecen servicios de mezcla y masterización de clase mundial a un mercado global a través de su página web.

Para más información, contactar con: hello@prasatbayonstudio.com o visitar su página web prasatbayonstudio.com