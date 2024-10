La crisis de la selección de personal en España; costes y tiempo que las empresas no pueden permitirse

Las empresas españolas enfrentan una crisis en la selección de personal, un proceso que consume tiempo y recursos, y que en muchos casos no da los resultados esperados. Según Adecco, más del 30% las contrataciones en España fracasan, generando pérdidas de entre 15.000 y 20.000 euros por cada proceso fallido. Además, cubrir una vacante puede llevar hasta 42 días, como señala Randstad, lo que provoca un impacto directo en la productividad y sobrecarga de trabajo para los equipos existentes.

El problema radica en que muchas empresas continúan utilizando métodos tradicionales basados en la intuición, la lectura subjetiva de currículums y entrevistas poco estructuradas. Estos enfoques no solo son lentos e ineficaces, sino que no toman en cuenta datos clave que pueden predecir mejor el éxito del candidato en la organización, como el ajuste cultural o su perfil conductual.

HRX Talent: cómo optimizar la selección con People Analytics HRX Talent ofrece una solución revolucionaria que transforma el proceso de selección a través de inteligencia artificial y People Analytics. Gracias a esta plataforma, las empresas pueden reducir el tiempo de contratación en un 70%, minimizando el proceso a menos de dos semanas. Además, HRX Talent permite reducir los costes asociados a la selección y formación de personal en un 35%, optimizando el uso de recursos y evitando contrataciones fallidas.

Por medio de variables psicológicas se logra predecir el potencial, desempeño y calce cultural de cada postulante, lo que multiplica por 5 la precisión en la toma de decisiones. Los informes automatizados y la analítica simple y rápida permiten a las consultoras y equipos de recursos humanos acceder a información confiable de forma inmediata, facilitando decisiones basadas en datos y no en intuiciones.

El riesgo de no evolucionar En un entorno empresarial tan competitivo, continuar con métodos obsoletos representa un riesgo elevado. Las empresas que no actúan pierden competitividad, tiempo y dinero. HRX Talent no solo optimiza la selección, sino que garantiza que los candidatos seleccionados aporten valor y se integren a largo plazo en la organización. ¿Está la empresa lista para dar el salto hacia la selección basada en datos?