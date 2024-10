Jóvenes y expertos apuestan por la movilidad eléctrica para reducir las emisiones del transporte

En el marco del proyecto El Futuro es Energía, presentado en el Congreso de los Diputados, los jóvenes han destacado la movilidad sostenible como uno de los pilares esenciales para alcanzar una transición energética efectiva en España. Con más de 8.000 jóvenes participando en la macroencuesta, se ha subrayado la importancia de reformar el sistema de transporte, no solo para reducir las emisiones de carbono, sino también para hacer que el transporte eléctrico sea accesible y eficiente para toda la población.

Los expertos que complementan estas demandas han propuesto soluciones concretas que van desde mejorar las infraestructuras de recarga hasta fomentar el uso del transporte público eléctrico y los trenes como alternativas sostenibles a los vuelos cortos. Estas medidas buscan acelerar la transición hacia una movilidad que no solo sea más ecológica, sino también más inclusiva y equitativa.

Propuestas para fomentar la movilidad eléctrica y sostenible Uno de los puntos clave en el informe El Futuro es Energía es la necesidad de reformar las ayudas y subvenciones a la compra de vehículos eléctricos. Los expertos recomiendan simplificar el proceso, asegurando que las ayudas lleguen de forma directa y previsible tanto a consumidores como a empresas, y que estén alineadas con criterios ambientales. Además, proponen desarrollar un Plan Nacional de Infraestructura de Recarga, para que los puntos de recarga eléctrica sean accesibles en todo el país, incluyendo áreas rurales y zonas urbanas sin acceso a plazas privadas de aparcamiento.

Para complementar estas medidas, se sugiere una hoja de ruta hasta 2035 para la industria de automoción, que acelere la producción de vehículos eléctricos y fomente el desarrollo de una industria de baterías en España. Este impulso no solo reduciría las emisiones del transporte, sino que también fortalecería la competitividad del país en el ámbito de la movilidad eléctrica.

Incentivos para el transporte público y el uso del tren El informe también destaca la importancia de fomentar el transporte público eléctrico, proponiendo incentivos para que el tren se convierta en una alternativa viable a los vuelos cortos. Los jóvenes apoyan el uso del tren y de camiones eléctricos para el transporte de mercancías, como una forma eficiente de reducir las emisiones del transporte por carretera. Para facilitar la movilidad sostenible en todo el país, los expertos sugieren la creación de una tarjeta de transporte única que incluya todos los servicios de transporte, desde el metro hasta los trenes de larga distancia.

Otra propuesta relevante es el impulso del leasing social, que permitiría a las personas acceder a vehículos eléctricos mediante cuotas accesibles, especialmente en zonas rurales sin acceso a transporte público. Para coordinar estas iniciativas, se aboga por una mayor colaboración entre los distintos ministerios implicados en la movilidad, liderada por la Presidencia del Gobierno, con el objetivo de garantizar que las políticas de movilidad sostenible sean implementadas de manera eficiente y coherente.