Dejar de ignorar el menú de la web. La razón por la que se pierden clientes está ahí según Libo Marketing

Todo negocio con presencia online tiene una web, ya sea para vender productos o para promocionar servicios que ofrece en una localización física. En la mayoría de casos, las webs están estructuradas según los criterios de venta que tenga la empresa.

Sin embargo, esta no es la mejor manera de promocionar un negocio online. Según Libo Marketing, una agencia SEO en Madrid, las empresas pierden clientes con sus webs al no tener en cuenta la estructura desde un punto de vista de posicionamiento y experiencia de usuario.

Una arquitectura web estratégica La arquitectura web es la estructura que la web tiene internamente. Generalmente, el menú de la web corresponde visualmente con esta estructura interna. La mayoría de los negocios tienden a crear menús basados en plantillas o en sus productos, pero ahí es donde reside el error.

Tener un menú organizado según criterios propios y no basados en una estrategia de SEO detrás supone una pérdida importante de visitantes a la web y, por tanto, de potenciales clientes, según Libo Marketing.

Para que el menú favorezca el éxito del negocio, se debe estructurar basado en palabras clave y otros criterios priorizando lo que los usuarios buscan. Así, por ejemplo, en una tienda online la categoría que debe ir primero en el menú es aquella con más búsquedas y que, por tanto, es la más popular entre los usuarios que buscan en el sector.

Esto variará según criterios de las palabras clave del sector, así como de la interacción que los usuarios hagan en la web. En ese caso, por ejemplo, si los usuarios interactúan más con una categoría que se encuentra en tercera posición, quiere decir que es la categoría que debería ir en primera posición, al ser de interés primordial por el usuario medio.

El menú como inicio del proceso de venta Por otra parte, hay que tener en cuenta que el menú de la web es el inicio del proceso de compra del usuario. Es por ello que, según Libo Marketing, el menú debe estar organizado pensando en Google y el posicionamiento, pero también pensando en el usuario.

Un usuario que accede a la web y tiene que hacer muchos clics hasta encontrar lo que busca es un usuario que se pierde por el camino. Por ello, es fundamental tener un menú optimizado estratégicamente para que sea de fácil acceso a los productos o servicios que el usuario busca.

Con el tiempo, analizando los datos obtenidos, las empresas pueden ver cuál es la categoría más popular o dónde se están perdiendo los usuarios para tomar decisiones y llevar a cabo acciones de reestructuración.