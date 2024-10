JOBMadrid24, el Congreso de Empleo que conecta a empresas líderes con el talento junior

El próximo 30 de octubre, la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles será el escenario de la VIII edición de JOBMadrid, el Congreso de Empleo y Orientación Profesional más relevante de España. Este evento, organizado por Talent Point y su plataforma Jobinplanet, reunirá a más de 100 empresas líderes en busca de talento junior, ofreciendo una oportunidad única para estudiantes, recién graduados y jóvenes profesionales.

Un puente entre el talento y las empresas JOBMadrid24 se ha consolidado como el espacio ideal para empresas de primer orden que necesitan crear cantera de talento junior, fortalecer su marca empleadora, dar a conocer sus oportunidades profesionales, y entrevistar a candidatos en busca de su primer empleo o prácticas profesionales. El evento contará con empresas de sectores tan variados como tecnología, finanzas, ingeniería, gran consumo, salud, retail, farma, consultoría, seguros, energía, automoción, cultura, logística, transportes, química, aerolíneas, y turismo, entre otras.

Marta de Llauder, CEO Talent Point HR Consulting, afirma que “JOBMadrid es una gran oportunidad para las empresas que quieran construir cantera y garantizar su crecimiento futuro”.

Empresas participantes Entre las más de 100 empresas participantes destacan:

KIABI, ENGIE, Cultural Care, Essilor Luxottica, INECO, SEPE, DAMM, Comunidad de Madrid, Nestlé, Iris Global, Innovation Salzburg, El Corte Inglés, Work in Denmark, Talento Ephos, Nippon Gases, Business Upper Austria, Logista, Club Med, Wisto, Gi Group, Novo Nordisk, Banco de España, Renfe, Valmet, Danone, Securitas Direct, Obramat, Penguin Random House, AENA, Trigo Group, Domus VI, QSafety, Grupo Lantero, Page Personnel, Humana, Aurora Energy, DKV Seguros, Ferrosan Medical, Devices, Redeia, Minsait, Alcampo, OPD Energy, Acciona, Délégation générale du Québec à Paris, Trescal, Work in Austria, Emirates, Embassy of Canada, Zinquo, Nissan, ISS World, The Power, entre otras.

Además, el evento cuenta con la colaboración de diversas entidades públicas que ofrecen apoyo y orientación profesional a los jóvenes, como El Ministerio de Empleo y Seguridad Social (SEPE), la Comunidad de Madrid o el Fondo Social Europeo, Fundación Quiero Trabajo, UEMC Business School, Pontia Tech, Next Education, Inesdi, Upgrade Hub, y otras más.

Oportunidades para todos los perfiles Los asistentes tendrán la posibilidad de conectarse directamente con empresas líderes y aplicar a ofertas de empleo, prácticas, formación y graduate programs a través de la plataforma oficial del evento: jobmadrid.com.

Talleres y conferencias para el crecimiento profesional Además de las oportunidades laborales, JOBMadrid24 ofrecerá un completo programa de conferencias, mesas redondas y talleres. Expertos de empresas líderes compartirán su conocimiento sobre las habilidades más demandadas en el mercado laboral, con conferencias como la IA como asistente para la búsqueda de empleo, la importancia de los valores, cómo superar una entrevista o un assessment, etc. Además, se hará revisión de currículums, foto currículum, y mucho más, brindando información muy valiosa y orientación, para impulsar la carrera profesional de los asistentes.

Actividades especiales para los asistentes Durante JOBMadrid24, los asistentes podrán disfrutar de la zona chillout by DAMM, un espacio de descanso amenizado con música donde podrán relajarse entre entrevistas, personalizar tote bags con KIABI, visitar el espacio Refruiting o participar sorteos como el de Zinquo para realizar un Autodiagnóstico de Valores, entre otras más.

Registro y participación Para participar como candidato, es necesario descargar la Entrada Gratuita a través de la web oficial jobmadrid.com, donde se encontrará toda la información relativa al evento, e inscribirse en las conferencias, actividades y acceder a las ofertas que las empresas brindan.

Por otro lado, las empresas que deseen participar pueden ponerse en contacto a través del correo info@talentpoint.es o consultar las opciones de participación en el sitio web.

JOBMadrid24 es el evento clave para aquellos que buscan conectar con empresas líderes y dar un impulso decisivo a su carrera profesional.

¡No hay que perderse esta oportunidad!