Balizas fotoluminiscentes de Abadecom; Innovación para ciudades y zonas naturales

Las balizas fotoluminiscentes de Abadecom están revolucionando la señalización en áreas urbanas y naturales sin acceso a iluminación artificial. Diseñadas con un enfoque ecológico, estas balizas están fabricadas con plástico 100 % reciclado y reciclable, garantizando una alta durabilidad y resistencia ante las condiciones climáticas más exigentes. Abadecom ha creado un producto que contribuye a la seguridad vial y peatonal, al tiempo que fomenta la preservación del entorno natural minimizando el impacto humano y reduciendo la contaminación lumínica.

Aplicaciones diversas para espacios urbanos y naturales Cada vez más ciudades de todo el mundo están sumándose a la implementación de balizas fotoluminiscentes como una medida que favorece la sostenibilidad. Algunas de las aplicaciones de este producto innovador van desde rutas turísticas y parques naturales hasta vías verdes y senderos para running. Este tipo de señalización es ideal para lugares donde se desea evitar la instalación de infraestructura eléctrica, preservando la estética del paisaje y garantizando visibilidad durante más de 12 horas en condiciones de oscuridad tras la exposición a luz solar o artificial. Gracias a la incorporación opcional de bandas reflectantes de alta intensidad, estas balizas se destacan tanto de día como de noche, orientando de forma segura a ciclistas, peatones y vehículos en espacios sin iluminación. Son una herramienta esencial para el turismo sostenible, especialmente en zonas arqueológicas o de turismo astronómico, donde se prioriza la protección del entorno natural.

Compromiso ambiental y alta durabilidad Abadecom no solo ofrece una solución eficiente, sino que también refuerza su compromiso con la economía circular mediante el uso de materiales reciclados. Las balizas son resistentes a la radiación UV, no se oxidan ni astillan, y requieren un mantenimiento mínimo. Su diseño incluye un fuste cuadrado de 1.250 mm de altura, con un disco fotoluminiscente inclinado a 45º para mejorar la visibilidad. El uso de plástico reciclado no solo prolonga la vida útil del producto, sino que contribuye a una huella de carbono negativa, reutilizando residuos urbanos e industriales. Este enfoque garantiza que las balizas sean inertes a procesos de degradación química o ambiental, además de ofrecer ventajas como su resistencia al vandalismo y su fácil limpieza. Con más de 20 años de experiencia en comercio internacional y sostenibilidad, Abadecom lidera en el desarrollo de soluciones urbanas ecológicas. Las balizas fotoluminiscentes forman parte de su línea Abadecom Urban, enfocada en la producción de señalización y mobiliario urbano sostenible, adaptado a las exigencias actuales. Esta propuesta que satisface los estándares de calidad europeos también contribuye activamente a un futuro más consciente y respetuoso con el medio ambiente.