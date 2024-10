Guía práctica para organizar un vestidor y aprovechar su capacidad

Tener un vestidor organizado no es solo una cuestión estética, sino también es un factor esencial para optimizar la distribución del hogar, para organizar y almacenar toda la ropa, calzados y accesorios y así proporcionar un mayor bienestar a sus habitantes. Por esta razón, cada vez son más las personas que buscan recomendaciones expertas para mejorar tanto la apariencia como la funcionalidad de estos espacios.

En este sentido, Davinia es una empresa especializada en el diseño y montaje de vestidores a medida de calidad premium, que aporta algunos consejos clave sobre cómo organizar un vestidor de forma eficiente.

Aspectos clave a la hora de organizar un vestidor Los diseñadores especialistas de Davinia destacan que el principal enemigo del orden es la acumulación. Por lo tanto, recomiendan como primer paso "eliminar lo superfluo" y deshacerse de todo aquello que no se vaya a utilizar durante un año. De esta forma, aconsejan dejar únicamente en el vestidor aquellas prendas que se usan con mayor frecuencia durante una temporada, con la finalidad de mejorar la disposición del espacio.

Asimismo, también es importante emplear todos los recursos de organización posibles como pantaloneros, zapateros, cuelga bolsos, camiseros y módulos extraíbles para cinturones, entre otros complementos en el interior del vestidor. Estos accesorios permiten facilitar al máximo el almacenaje de prendas y aportan una mayor sensación de amplitud.

Otro de los consejos relevantes a la hora de organizar un vestidor es colocar la ropa por tipologías y colores. De este modo, con un solo vistazo, es posible saber dónde se encuentra cada pieza. Por ejemplo, las camisetas, los polos y jerséis pueden ir doblados en baldas o estantes; mientras que las chaquetas, los pantalones y abrigos se pueden guardar en perchas robustas.

Por su parte, en las esquinas o los estantes más altos, donde es más difícil el acceso, resulta aconsejable almacenar en cajas, cestas o baúles las prendas y accesorios de otra temporada que no se utilizarán de inmediato. De esta manera, se puede mantener una sensación de orden.

Por último, los expertos sugieren reservar los lugares más accesibles del vestidor (generalmente en los extremos) para guardar la ropa preferida y de uso frecuente; al igual que ordenar la ropa interior, pañuelos e, incluso, gemelos en módulos especiales.

Creación de vestidores a medida con modernidad y estilo Además de aportar un "desahogo" en términos funcionales de almacenamiento en una vivienda, el vestidor imprime un toque de elegancia y distinción a la estancia, lo que se traduce en mayor bienestar para los habitantes del hogar. En este sentido, el equipo de profesionales de Davinia se especializa en crear espacios a la medida y de primerísima calidad, que responden a las necesidades de los clientes.

Sus proyectos de diseño de vestidores inician con un estudio de la disponibilidad del espacio y de las características de la estancia para definir la cantidad de módulos que albergará en su interior, tales como separadores, cajones y baldas. Además, incorporan un sistema de iluminación para mejorar la visibilidad del mueble y, en caso de que el vestidor esté en el dormitorio, añaden separadores de cristal para generar dos ambientes en uno en perfecta armonía

Además de asesorar en el diseño y montaje de mobiliario, Davinia pone a disposición de sus clientes un showroom en Madrid y Mallorca, donde exponen soluciones de diseño de cocina, armarios y vestidores de vanguardia que realzan la estética y funcionalidad de los espacios.