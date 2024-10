APE Grupo impulsa la educación cerámica en Castellón con 9 becas para el curso de Recubrimientos de la EASD

Este curso, esencial para la formación de futuros profesionales en una industria clave para la provincia castellonense, garantiza su continuidad gracias a la contribución de APE Grupo. Las becas cubren los gastos de la matrícula y se han concedido a todo el alumnado inscrito en el curso académico 24-25 de Recubrimientos cerámicos APE Grupo, líder europeo en el diseño y comercialización de productos cerámicos, ha dado un paso significativo hacia el fomento de la educación especializada en Castellón al otorgar becas a nueve estudiantes del Curso de Formación de Grado Superior en Recubrimientos Cerámicos en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Castellón (EASD), las cuales serán otorgadas este jueves 17 de octubre en el salón de actos de la escuela.

Esta iniciativa es un refuerzo vital para el legado y futuro de una provincia como la de Castellón, epicentro mundial de la fabricación y comercialización del producto cerámico. La intervención de APE Grupo garantiza la continuidad de un programa educativo crucial, proporcionando a los estudiantes la entrada al curso para así poder sobresalir en el campo de los revestimientos y pavimentos cerámicos. Esta colaboración simboliza un compromiso con la excelencia educativa y la innovación en el sector cerámico.

Las becas otorgadas por APE Grupo cubren todos los costos de la matrícula, eliminando las barreras económicas que pudieran impedir a los estudiantes aprovechar esta valiosa oportunidad y, a su vez, promocionando el CFGS en Recubrimientos cerámicos, un curso que ya cuenta con treinta y seis años de vigencia. Esta inversión no solo beneficia a los becados, sino que también enriquece el tejido industrial de Castellón al preparar a una nueva generación de profesionales altamente cualificados, los cuales estarán tutorizados por los profesores Maria José Peris y Manuel Herrero, bajo la coordinación de Cristina Gabà.

Inversión en educación

El CEO de APE Grupo, José Miguel Pellicer, ha expresado el compromiso de la empresa con el futuro de la industria cerámica y, especialmente, con los estudiantes convencidos de su vocación en este sector a través de la beca otorgada a nueve alumnos de la EASD. En este sentido, Pellicer ha hablado de que estas becas "son una inversión en la educación de los estudiantes del CFGS en Recubrimientos Cerámicos, destinadas a fomentar la innovación en nuestro sector y formar una nueva generación de profesionales altamente cualificados y listos para afrontar los desafíos del mercado actual y futuro".

Del mismo modo, el profesor Manuel Herrero ha señalado que el apoyo de APE Grupo becando la matrícula a los alumnos de este ciclo "ha sido fundamental para ayudar a que muchos estudiantes indecisos hayan acabado matriculándose en él y, con ello, se ha evitado que el ciclo pueda correr el riesgo de ser suprimido el próximo curso por la Conselleria de Educación".

Además, Herrero argumenta que la EASD es la única escuela de la Comunidad Valenciana que oferta estos estudios: "Hay que tener en cuenta que los estudios de diseño de Recubrimientos Cerámicos se crean en 1988 en Castellón debido a la demanda de las empresas del sector cerámico de diseñadores específicos para este tipo de producto, que requieren de unos conocimientos muy diferentes a los que un diseñador gráfico o un diseñador industrial poseen. Desde la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Castellón intentamos tener una relación muy próxima con la industria cerámica que nos rodea, para poder estar al día tanto en la parte de diseño como en el desarrollo tecnológico".

Premios Best For Design

El evento de este jueves también servirá como colofón al concurso Best For Design, iniciativa organizada por APE Grupo y que pone en valor el estudio y el uso de la cerámica de la marca en proyectos dispuestos por el alumnado. La gala contará con la presencia de representantes de APE Grupo, autoridades locales y miembros de la comunidad educativa, subrayando la relevancia de esta iniciativa para Castellón y para el clúster cerámico en general, y celebrando la continuidad del CFGS de Recubrimientos Cerámicos.