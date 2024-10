Colegios comprometidos, profesionales líderes en las farmacias y apoyo de las administraciones, factores clave para avanzar en la Atención Farmacéutica

Así se ha puesto esta mañana de relieve en la I Jornada Iberoamericana de Atención Farmacéutica en Síntomas Menores, organizada por SOCFIC y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG) en San Sebastián "El campo de los síntomas menores representa, al menos, el 30% de la actividad de una farmacia. Tenemos que potenciar su desarrollo de forma profesional. Desde SOCFIC queremos impulsar la atención farmacéutica, trabajar con protocolos y evidencia científica. Esto no se cambia de la noche a la mañana, pero estamos estableciendo unos cimientos sólidos y fuertes", ha subrayado Jesús C. Gómez, presidente de SOCFIC.

"Los servicios de Atención Farmacéutica (AF) mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y de los pacientes y son servicios coste-efectivos, ya que acrecientan los resultados en salud y favorecen la situación económica de los sistemas sanitarios públicos". Bajo esta premisa lanzada por el presidente del COFG, Miguel Ángel Gastelurrutia, más de dos centenares de profesionales farmacéuticos asisten hoy en San Sebastián a la I Jornada Iberoamericana SOCFIC de Atención Farmacéutica en Síntomas Menores.

La Atención Farmacéutica en síntomas menores es el servicio profesional que brindan los farmacéuticos a pacientes para el manejo de estas afecciones de salud que no son graves. Su abordaje, tal y como ha expuesto Jesús Gómez, presidente de SOCFIC, representa casi el 30% de actividad en la farmacia

"La jornada de hoy es un hito para recoger experiencias y compartir conocimientos de profesionales de muchos países y continentes. Para SOCFIC es muy importante comenzar a trabajar la formación, elaborar protocolos y comenzar a aplicarlos en la farmacia. Es necesario que potenciemos desarrollo de forma profesional", ha enfatizado Jesús C. Gómez.

El presidente de SOCFIC ha destacado además que la Sociedad Científico Profesional de Farmacia Iberoamericana Comunitaria está suponiendo "un aire fresco, un impulso para retomar toda la parte asistencial de la farmacia. Queremos recuperar y poner la salud de las personas en manos de un profesional sanitario como es el farmacéutico. Potenciar la Atención Farmacéutica, trabajar con protocolos y evidencia científica, y en colaboración otros profesionales sanitarios. Esto no es algo que se logra de la noche a la mañana, pero estamos estableciendo unos cimientos muy sólidos para alcanzar esa farmacia clínica y asistencial", ha dicho.

Por su parte, el presidente del COFG, Miguel Ángel Gastelurrutia, ha recordado que la jornada de hoy -cierre de los actos organizados con motivo del 125 aniversario del Colegio guipuzcoano-, "supone poner San Sebastián y Gipuzkoa en el mapa iberoamericano, aportando innovación, novedades y servicios que van a poder ponerse en marcha en otros países". En esta línea, ha recordado que el COFG lleva apostando desde 1999 por potenciar los servicios de atención farmacéutica con éxito. "Podemos decir que el Colegio de Gipuzkoa es pionero, activo y dinámico y está consiguiendo grandes éxitos en Atención Farmacéutica", ha concluido.

La Jornada ha sido inaugurada por la alcaldesa en funciones de Donostia, Miren Nekane Arzallus, y será clausurada esta tarde a las 18:00 horas por el director de Farmacia del Gobierno Vasco, Jon Iñaki Betolaza.

Estrategias para la implantación de AF

Larraitz Alzate, Formadora Colegial (FOCO) del COFG, ha expuesto en su intervención estrategias que son prioritarias para abordar los servicios farmacéuticos. "Es fundamental que los colegios profesionales estén alineados con la visión de la farmacia asistencial. Necesitamos también líderes dentro de las farmacias que puedan ayudar y facilitar este proceso de adaptación. Necesitamos a los FOCOs, los formadores colegiales, in situ en las farmacias, pudiendo desarrollar las estrategias de manera conjunta con las farmacéuticas prestadoras; así como una red de farmacéuticos trabajando conjuntamente", ha señalado.

Alzate ha destacado asimismo la importancia de las redes locales de salud, "para que las farmacéuticas puedan compartir los servicios asistenciales que ofrecen a la ciudadanía y que otros agentes profesionales los conozcan, para poder integrar a la farmacia en ese sistema de cuidados". Y por último -ha añadido-, "necesitamos el apoyo de las administraciones para asegurar que haya farmacias prestando un servicio de calidad a la ciudadanía".

Durante la sesión de esta mañana, se han abordado diversas experiencias del servicio de atención farmacéutica en síntomas menores; el estado de situación de este servicio en Iberoamérica y 14 casos clínicosde atención farmacéutica presentados por otras tantos farmacéuticos sobre cuestiones relacionadas con quemaduras, tos, diarrea, insomnio, estrés, ojo seco, etc.