Estos son los pioneros en logística de distribución en Exchange 2024

Manhattan Associates ha anunciado hoy los ganadores de los premios EMEA 'Spotlight on Innovation Awards' de este año en el evento anual de clientes europeos de la compañía, Exchange 2024 en Barcelona Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) ha anunciado hoy los ganadores de los premios EMEA 'Spotlight on Innovation Awards' de este año en el evento anual de clientes europeos de la compañía, Exchange 2024 en Barcelona. Los premios reconocen a las empresas que han innovado y promovido cambios en sus propias organizaciones mediante el uso estratégico de las soluciones de logística de distribución de Manhattan.

"En Manhattan reinventamos constantemente el arte de lo posible, para ofrecer soluciones líderes en el sector que aborden algunos de los retos más complicados asociados a la logística de distribución para muchas de las marcas más reconocidas del mundo", comenta Henri Seroux, vicepresidente senior para Europa de Manhattan Associates.

Los ganadores han sido:

Mejor oferta de distribución: ALDI SÜD . Este premio reconoce uno de los mayores proyectos de transformación de TI en el sector minorista de los últimos 10 años. Ya se han puesto en marcha más de 33 centros en tres continentes y se prevé la apertura de otros 50 en los próximos dos años.

Socio consultor del año: Accenture . Este reconocimiento refleja el importante crecimiento de los compromisos mutuos de Manhattan y Accenture con los clientes, tanto en términos de transformaciones estratégicas como de compromisos más pequeños y tácticos en toda la gama de productos de Manhattan en EMEA.

Mejor innovación omnicanal: Suitsupply lleva mucho tiempo siendo reconocida como líder en el espacio de la innovación digital y omnicanal, superando constantemente los límites de la experiencia del cliente tanto online como en la tienda. Hoy, celebramos un hito importante en ese camino, con la habilitación de Manhattan Active Omni y sus soluciones de tienda totalmente compatibles con la tecnología RFID.

Mejor oferta de cadena de suministro unificada: Bestseller ha adoptado plenamente el potencial de la solución Manhattan Active Supply Chain. Su dedicación a la innovación y la eficiencia demuestra cómo las cadenas de suministro pueden convertirse en impulsores clave de la excelencia operativa.

Socio tecnológico del año: Adyen. Este premio refleja el creciente número de clientes comunes que se benefician de la integración entre Manhattan Active Omni y la plataforma de pago Adyen, y el papel fundamental que desempeña el procesamiento de pagos en los complejos casos de uso omnicanal de los clientes. "No hay nada mejor que ver cómo nuestras soluciones se aplican de forma creativa para resolver retos empresariales del mundo real y ofrecer experiencias únicas a los clientes. Tras los premios del año pasado en Cannes, volvemos a estar encantados de reconocer y celebrar a las empresas que están a la vanguardia de la innovación en la cadena de suministro y las experiencias excepcionales de los clientes, aquí mismo, en Europa", concluye Seroux.