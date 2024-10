El desarrollo de software a medida es una necesidad creciente para las organizaciones que buscan programas que se adapten a los requerimientos y desafíos específicos de su actividad. Sin embargo, esta inversión puede resultar costosa, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. En este escenario, Roney ofrece un servicio disruptivo que consiste en el desarrollo gratuito de software a medida, con el pago de un plan de mantenimiento mensual. A través de este modelo, las compañías pueden disponer de herramientas tecnológicas personalizadas, sin tener que asumir costes iniciales elevados. De esta manera, la firma facilita el acceso a soluciones digitales de calidad.

Un modelo accesible para empresas de cualquier tamaño La propuesta de Roney parte de la premisa de crear un software a medida sin un coste inicial de desarrollo. Normalmente, este tipo de programas requieren una inversión que puede estar cerca de los 20.000 euros, dependiendo de la complejidad del proyecto. No obstante, Roney elimina este obstáculo financiero, permitiendo que las empresas accedan a una solución personalizada, sin tener que desembolsar grandes sumas de dinero desde el principio.

El proceso comienza con un estudio detallado de las necesidades del cliente, seguido por la firma de un contrato en el que se establecen las condiciones del servicio. Una vez desarrollado y validado, el software comienza a funcionar, previo pago de una cuota de implantación de entre 1.000 y 2.000 euros. A partir de este momento, las compañías solo deben pagar un plan de mantenimiento durante un tiempo mínimo acordado.

Ventajas del servicio de desarrollo de software de Roney Uno de los beneficios principales del modelo de Roney es que, al facturarse como un servicio de mantenimiento o suscripción, el gasto se distribuye de manera mensual. Esto simplifica la planificación del flujo de caja de las organizaciones, evitando destinar una suma de dinero elevada a una única transacción. A su vez, otra de las ventajas de esta propuesta es que los expertos de Roney garantizan que la herramienta esté actualizada y respaldada. Estos especialistas implementan cualquier modificación o funcionalidad nueva requerida por los clientes sin coste adicional, asegurando un producto que evoluciona según las necesidades de cada negocio.

Por otra parte, es importante señalar que, si bien el desarrollo inicial es gratuito, el cliente no adquiere la propiedad del programa. Este aspecto no representa un gran inconveniente en la mayoría de los casos, ya que implica el acceso a un software a medida sin una inversión inicial significativa.

En definitiva, Roney ofrece una alternativa innovadora para empresas de diversos sectores y tamaños que buscan mejorar la eficiencia en la gestión por medio de soluciones adaptadas a sus negocios. Así, es posible solicitar desde sistemas con tecnología web y de escritorio hasta aplicaciones móviles para iOS y Android.