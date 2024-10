La MARCA ESPAÑOLA que ha conquistado a famosas e influencers

Priscila Welter es una marca de bolsos, zapatos y accesorios "Hand made in Spain" que nació en 2010 de la mano de su fundadora y directora creativa Priscila Welter.

Brasileña afincada en España más de la mitad de su vida, ha creado un estilo muy personal de complementos bajo un objetivo muy claro: potenciar cualquier look y crear complementos atemporales que se conviertan en piezas claves de cualquier armario, aportando confianza y seguridad a las que lo luzcan. "Potenciar nuestra autoestima y comunicar la imagen que queremos en cada momento a través de la moda, es una herramienta que cualquier mujer debería de aprender a sacar partido, dice Priscila".

Ha conquistado con sus diseños y calidad el armario de famosas como Elsa pataky, Pilar Rubio, Paula Echevarria, Maribel Verdú, Najwa Nimri, Marta Hazas, Lucia Romero, Malena Costa, Eugenia Silva entre otras.

Su estilo se caracteriza por combinar lo clásico y lo moderno, lo básico y lo sofisticado, destacando siempre los detalles, los colores contemporáneos, así como la combinación de texturas y los flecos.

Los flecos sin duda son un sello de identidad de la marca y siempre están presentes en sus colecciones.

¨¡Nos encanta el movimiento que aporta a los looks!¨

MADE IN SPAIN - PRODUCCIÓN ARTESANAL

Priscila está comprometida con la comunidad siguiendo la tradición familiar de su padre y su abuelo como productores de zapato artesanal. Para ella, el verdadero lujo hoy en día es producir de forma artesanal y de la mano de productores locales.

Le apasiona la naturaleza y siente un fuerte compromiso en impactar de forma positiva en el planeta por lo que, en Priscila Welter, trabajan unicamente con pieles ecológicas y materiales reciclados.

A día de hoy, todos los forros de los bolsos están realizados con tejido 100% reciclado de botellas de plástico.

Link a web: priscilawelter.com

Link a IG: @priscilawelter