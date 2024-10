Cómo sacarle partido a un sérum de pestañas

Todas sabemos que unas pestañas largas, espesas y rizadas hacen que nuestros ojos destaquen más con o sin maquillaje, algo para lo que un buen sérum de pestañas es imprescindible, una herramienta fundamental para cuidarlas y hacerlas crecer de manera natural y evitar el gasto y compromiso de tiempo que dan otras alternativas. La duda está en si sabemos realmente utilizarlo para obtener los resultados deseados, y también, cómo prolongar su efecto.



Los sérums (sueros) son altamente beneficiosos para la salud y apariencia de los folículos pilosos, pues incluyen una mezcla de nutrientes que mejoran las pestañas, tales como vitaminas, ácidos grasos, péptidos o aminoácidos que trabajan juntos para mejorar la condición, la fuerza y el brillo de los vellos naturales, evitando que se partan o caigan antes de tiempo.

Para unas pestañas sanas, es crucial la hidratación, ya que sin humedad, las fibras estarán secas y tendrán más probabilidades de romperse. Básicamente, los sérums ayudan a mostrar la mejor versión de nuestras pestañas, aumentando su integridad estructural contra agresores externos, maquillaje o productos cosméticos agresivos para limitar la cantidad de roturas: “Si las tenemos dañadas o son naturalmente cortas o escasas, lo que hará un sérum es mejorar tanto su estado y salud como su apariencia, evitando así extensiones o mismamente la máscara de rímel. Un uso continuado tras haber logrado los resultados que deseas, conservará la vitalidad de tus hebras para evitar que se deterioren o vuelvan a su estado anterior en el futuro” – nos explica Esperanza Sáenz, responsable de imagen de Nezeni Cosmetics.

¿Funcionan los sérums de pestañas?

La respuesta es simple: todo depende del producto, su calidad, su formulación…muchos de estos sérums incluyen ingredientes que acondicionan los pelitos, pero en cambio no fomentan ni potencian el crecimiento natural. La mayoría contiene una combinación de vitaminas y aceites, como por ejemplo el de ricino, que protegen las pestañas de la contaminación, el maquillaje, las temperaturas extremas o los cambios de humedad. Son estas vitaminas y aceites los que trabajan para fortalecer los folículos pilosos y mejorar la salud de cada pestaña.

“Debemos buscar también un sérum que sea lo más natural posible para evitar efectos secundarios, ya que se trata de un área de la cara delicada por su cercanía al ojo. Para ello, hay que tener en cuenta los ingredientes que componen la fórmula y su facilidad de aplicación, el tiempo que tarda en ofrecer resultados y por supuesto, su relación calidad-precio” – Esperanza Sáenz, responsable de imagen de Nezeni Cosmetics.

Cómo utilizar correctamente el sérum de pestañas

Bárbara Torres es distribuidora en España de Pe Cosmetics, una firma holandesa que acaba de llegar a nuestro país y está especializada en productos para cejas y pestañas: “Los sérums son cada vez más utilizados por las españolas, el objetivo siempre es el mismo, que nuestras pestañas se vean más gruesas, más largas y más oscuras. Nuestro sérum de crecimiento natural lo consigue, activando las raíces y estimulando la división celular, de esta manera, hace que crezcan pestañas nuevas antes que las viejas se caigan, o sea, las reemplaza”.

Para aprender a usarlo correctamente, primero utilizamos un limpiador suave que elimine toda la suciedad, el aceite y el maquillaje de la zona, secando completamente la cara antes de aplicar el producto, así el sérum penetrará mejor: “Si llevamos lentillas, lo primero es quitárselas, luego aplicamos tan sólo una gota en la línea superior de las pestañas siempre a lo largo de la raíz de la línea, desde la esquina exterior hasta la zona interior, con cuidado para no introducir el líquido en el ojo” – puntualizan desde Pe Cosmetics. Después, parpadeamos repetidamente para que el líquido se extienda por toda la hebra: “No hace falta ponerlo en las pestañas inferiores, ya que con el parpadeo se repartirá bien por toda la zona”.

Tanto para ponerte las lentillas como para maquillarte puedes esperar todavía unos minutos, hay que dar tiempo al sérum para que se absorba completamente aunque sea poca la cantidad, aplicar más no mejora su condición ni las hace crecer más rápido. El uso de sérums para pestañas es perfectamente compatible también con las extensiones de pestañas.