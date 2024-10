El modelo Toyota C-HR Hybrid no para de cosechar éxitos y posiciones de liderazgo desde que fuera presentado en su primera generación a finales del año 2016. En 2023, Toyota lanzó al mercado la segunda generación del Toyota C-HR con la apertura de la gama completa , y en 2024 Toyota ha ido un paso más allá con el lanzamiento de su versión híbrida enchufable, el Toyota C-HR Plug-in. De este modo, el nuevo Toyota C-HR cuenta con tres motorizaciones: dos híbridas -Hybrid Electric Vehicles (HEV)-, y un híbrido enchufable -Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV)-.



Toyota refuerza su apuesta con el compromiso en la eficiencia y sostenibilidad, poniendo de manifiesto su estrategia global de enmarcarse en la multi-tecnología, con el enfoque de alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono en Europa. La marca ofrece un equilibrio perfecto entre eficiencia, prestaciones y precios.

Toyota C-HR Hybrid: nuevos precios

El compacto C-SUV incorpora la quinta generación de la tecnología Hybrid de Toyota que ya está disponible en el mercado con sus dos motorizaciones: 1.8 litros (140H) y otra 2.0 litros (200H), ambas ahora con nuevos precios.

Precios motorización Toyota C-HR Hybrid 140H

La motorización 140H del Toyota C-HR Hybrid prioriza la eficiencia y el bajo consumo de combustible, sin renunciar a potencia: sus 140 cv le permiten desenvolverse a la perfección fuera de la ciudad. En el acabado Active el precio parte desde 29.750€, mientras que, para el acabado Advance va desde 30.500€ o 180€ mes con Toyota Easy Plus, incluyendo 4 años de garantía y 4 años de mantenimiento.

Precios motorización Toyota C-HR Hybrid 200H

La motorización 200H ofrece mayor potencia y respuesta, generando una experiencia al volante más dinámica, manteniendo la máxima eficiencia. De este modo y en todo momento, Toyota apuesta por mantener un equilibrio entre potencia y emisiones.

Los precios en esta motorización parten de los 32.000€ para el acabado Advance, ascendiendo progresivamente, primero con el acabado GR SPORT a los 35.500€, a los 40.900€ con el acabado Premiere Edition o hasta los 42.900€ del GR SPORT Premiere Edition AWD-i.



Gama del Toyota C-HR Hybrid

La gama del Toyota C-HR Hybrid está formada por tres acabados: Active, Advance y GR SPORT. Opcionalmente, el acabado Advance puede ir asociado al paquete Advance Plus + Skyview®, que incluye Techo panorámico de confort térmico, Smart Digital Key, faros delanteros PRISMALED, color de carrocería bi-tono y portón con apertura y cierre motorizados, entre otros.

Por su parte, el acabado GR SPORT, equipa llantas de aleación de 19" en color negro, faros delanteros PRISMALED, asientos delanteros Sport calefactables con tapicería exclusiva, color de carrocería bi-tono, portón trasero con apertura y cierre motorizados y detalles interiores y exteriores GR SPORT, entre otros.

La gama culmina con las versiones especiales de lanzamiento: GR SPORT Premiere Edition y Premiere Edition.

GR SPORT Premiere Edition se equipa con llantas de aleación de 20”, Detector de Fatiga por Cámara (DMC), Alerta de Tráfico Delantero Cruzado (FCTA), Sistema de Aparcamiento Avanzado con cámara de visión 360º y equipo de audio premium JBL® con 8 altavoces y subwoofer.

Por último, Premiere Edition, por su parte, incorpora el mismo equipamiento tecnológico y de confort que GR SPORT Premiere Edition, aunque con un estilo más discreto y elegante, siendo, además, su tapicería de cuero con pespuntes en color azufre, exclusivo de este acabado.



Toyota, con sus marcas Toyota y Lexus, es líder mundial en la comercialización de modelos electrificados, con más de 20 millones de automóviles electrificados vendidos en todo el mundo y más de medio millón de unidades en España desde 1997. La hoja de ruta de la electrificación de Toyota, con la vista puesta en una sociedad sin emisiones de CO2, arrancó hace más de 25 años con el nacimiento de la tecnología híbrida, y desde entonces seguimos trabajando en ese objetivo. Esto demuestra el compromiso de la marca para ayudar a lograr una movilidad sostenible gracias a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (CO2) para ayudar a combatir positivamente el cambio climático y una reducción de las emisiones de gases contaminantes (NOx y partículas) que afectan directamente a la salud de las personas. De hecho, las emisiones de NOx son un 95% inferiores al límite establecido por la legislación actual, por ejemplo, en Corolla Touring Sports, las emisiones de óxidos de nitrógeno son solo de 6 mg / km, en comparación con el límite esperado de 60 mg / km de automóviles de gasolina Euro6 y 80 mg / km de diésel Euro6.



Emprender acciones para afrontar el cambio climático es una cuestión apremiante en todo el mundo, y la promoción de energías sostenibles y bajas en carbono es desde hace ya tiempo un gran objetivo. Por eso, la compañía da un paso más para hacer frente a los retos medioambientales, situando las tecnologías en torno al hidrógeno en primer plano y tratando de convertirlo en la fuente de energía principal de la sociedad del mañana. Una sociedad futura en la que no solo no habrá emisiones, sino que además iremos más allá, conectando a personas, edificios y vehículos en un ecosistema único, que dará lugar a una sociedad mejor, con la movilidad para todos como eje, una movilidad que va más allá de los automóviles y que tiene que ver con superar retos y hacer realidad los sueños. El apoyo de Toyota al deporte olímpico y paralímpico se plasma además a través de Start Your Impossible, la iniciativa corporativa global que pretende servir de inspiración y busca la consecución de una sociedad más inclusiva y sostenible.

Toyota España (TES) distribuye, comercializa y da servicio postventa a los vehículos de las marcas Toyota y Lexus, desde su sede central en Alcobendas (Madrid), contando con una red de 77 concesionarios Toyota, presentes en 161 puntos de venta Toyota y 179 puntos de taller Toyota. La distribución de vehículos se realiza desde el Centro logístico de Sagunto (Valencia) y la de recambios desde el Almacén Central de Illescas (Toledo). Además, Toyota España cuenta con un Centro de Formación en Alcobendas (Madrid). En el ejercicio 2023, las ventas de Toyota en España alcanzaron las 85.190 unidades matriculadas y las de Lexus más de 7.000 unidades.

