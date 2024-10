Edimburgo Tips Tours organiza free tours por las zonas de Old Town, New Town, Calton Hill y Canongate

Edimburgo, la capital de Escocia, es una ciudad que recibe miles de turistas al año. Muchos de ellos optan por realizar un free tour para descubrir distintos atractivos, lugares especiales y al menos parte de la historia y cultura de este destino. En esta modalidad, los usuarios escogen un precio a pagar según la calidad de su experiencia. Edimburgo Tip Tours organiza distintos tipos de free tour en Edimburgo. Esta empresa también ofrece la posibilidad de realizar recorridos privados y personalizados según las preferencias de los viajeros.

¿Cuáles son las opciones de free tour que ofrece Edimburgo Tips Tours? En todos los casos, la modalidad de free tour es una experiencia grupal y abierta al público. A estos recorridos a pie se pueden sumar tanto viajeros que están solos como parejas y grupos más grandes. En particular, Edimburgo Tip Tours cuenta con tres variantes de free tour. De esta manera, es posible conocer la zona histórica de Old Town, la New Town construida a mediados del siglo XVIII, y las vistas fascinantes de Calton Hill y adentrarse en la parte baja de la Royal Mile, la zona de Canongate. En todos los casos, el paseo guiado tiene una duración de alrededor de dos horas y media, aunque a veces se extiende un poco más.

Recorridos privados y exclusivos Por otro lado, los viajeros que prefieren una modalidad más personalizada e individualizada de tour pueden recurrir a los distintos recorridos privados que ofrece esta empresa. En estos casos, es posible personalizar el itinerario y seleccionar los puntos de interés a visitar. Además, el recorrido se puede efectuar a pie, como en el caso de los free tour, o en un vehículo.

Con Edimburgo Tip Tours es posible descubrir la cultura e historia de la capital escocesa de distintas maneras. Quienes prefieren una experiencia grupal y más libre pueden optar por un free tour en Edimburgo. A su vez, los viajeros que desean realizar un paseo más privado y exclusivo cuentan con la opción de diseñar su visita.