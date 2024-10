Oikocredit y Pro Mujer se unen para promover la prevención del cáncer de mama en mujeres bolivianas

Pro Mujer, empresa social con más de tres décadas trabajando por las mujeres de América Latina y aliada de Oikocredit, ha desarrollado programas para la detección temprana del cáncer de mama en un país donde diariamente una mujer fallece a causa de esta enfermedad. A través del apoyo de esta iniciativa, Oikocredit ayuda a empoderar a las mujeres mediante herramientas que les permitan cuidar su salud y reducir riesgos, llevando el impacto positivo más allá de la inclusión financiera Oikocredit, entidad cooperativa internacional dedicada a las finanzas éticas contra la pobreza, colabora con su socio estratégico Pro Mujer en Bolivia para impulsar y concienciar en la detección temprana del cáncer de mama. En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, esta unión tiene como objetivo mejorar el acceso a servicios de salud para miles de mujeres en el país, especialmente aquellas pertenecientes a comunidades vulnerables, con la finalidad de detectar y tratar oportunamente esta enfermedad, que constituye una de las principales causas de mortalidad femenina en el país.

El cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer más comunes en mujeres a nivel mundial, y su incidencia está en aumento en América Latina y el Caribe. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el caso de Bolivia, la tasa de incidencia es de aproximadamente 28 casos por cada 100.000 mujeres, una de las más bajas de la región si la comparamos con Argentina, con una tasa de 73 casos por cada 100.000 mujeres o Uruguay, el país con mayor incidencia con 74 casos por cada 100.000 mujeres.

A pesar de la baja incidencia reportada, Bolivia enfrenta desafíos importantes en el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno, lo que contribuye a una alta mortalidad. Según datos del Ministerio de Salud del país, se diagnostican aproximadamente 11.000 nuevos casos de cáncer cada año. De estos, alrededor de 7.500 afectan a mujeres, siendo el cáncer de mama el segundo más habitual en mujeres diagnosticadas por esta enfermedad, oscilando entre el 16% y 17%. Por su parte, y según el Plan Nacional de Prevención, Control y Seguimiento del Cáncer de Mama, la incidencia de cáncer de mama en Bolivia es de 26,57 por cada 100.000 mujeres, mientras que la mortalidad alcanza 8,71 por cada 100.000, cifras que varían por departamento.

Pro Mujer ha desarrollado programas para el diagnóstico del cáncer de mama. Estas campañas buscan ampliar el acceso de las mujeres a servicios de salud y bienestar mediante un modelo de atención integral. Esto incluye programas de sensibilización, educación, asesoría y detección temprana del cáncer de mama y, entre los servicios específicos que ofrecen, están las pruebas de papanicolaou y controles básicos de salud, como medición de índice de masa corporal, tomas de presión arterial y glucosa, consultas médicas y telemedicina.

"Al apoyar los programas de prevención de Pro Mujer como el cribado y la educación sobre el cáncer de mama, Oikocredit ayuda a empoderar a las mujeres mediante herramientas que les permitan cuidar su salud, reducir riesgos y acceder a diagnósticos tempranos, lo cual es crucial para su desarrollo integral", comenta Rose Serrano, responsable de inversores en España. "Este esfuerzo conjunto amplía el impacto social de la organización, asegurando que las mujeres no solo cuenten con acceso a recursos financieros, sino también con una vida más saludable y plena en todos los sentidos".

"Tener un modelo de atención integral con perspectiva de género permite que, desde hace más de 34 años en Bolivia, ofrezcamos inclusión financiera, educación y salud a miles de mujeres.Este caso específico se enfoca en la concienciación sobre la importancia de la salud preventiva, diagnóstico oportuno y, mediante alianzas, el acceso a tratamiento y seguimiento de esta enfermedad", afirma Carmen Correa, CEO de Pro Mujer. "Gracias a esta iniciativa, solo en Bolivia alrededor de 7.000 mujeres han participado en esta campaña, recibiendo una atención integral que cubre sus necesidades físicas, emocionales y psicológicas".

Pro Mujer, rompiendo barreras en favor de la prevención

"Gracias a Pro Mujer estoy viva", comenta una de las mujeres beneficiadas por este programa preventivo. "Cuando me incorporé al programa de prevención y tras las pruebas médicas pertinentes me diagnosticaron cáncer de mama, sentí miedo y confusión. Pero con la ayuda de Pro Mujer pude acceder a los tratamientos adecuados y ahora puedo decir que estoy curada. Estoy agradecida a Pro Mujer por la nueva vida que tengo".

En Bolivia, la barrera económica es el principal impedimento con el que se encuentran las mujeres a la hora de acudir a los centros médicos ante cualquier síntoma preocupante o para participar en programas de prevención. El temor al diagnóstico y el estigma asociado con el cáncer también desalientan a muchas de ellas, mientras que las dificultades económicas y el limitado acceso a servicios médicos en zonas alejadas agravan aún más el problema, impidiendo que busquen atención preventiva.

Pero también existe una importante barrera sociocultural profundamente arraigada en factores como la falta de información, el miedo y las limitaciones geográficas. En muchas comunidades, especialmente en áreas rurales, persiste una educación limitada sobre la importancia de la autoexploración y los controles médicos frecuentes, lo que contribuye a que las mujeres no prioricen su salud. Además, los roles de género tradicionales que asignan a las mujeres la responsabilidad de cuidar de su hogar y su familia, las lleva a postergar su propio cuidado médico.

Pro Mujer ha implementado desde el año 2023 un programa de orientación sobre el cáncer de mama a través de un chatbot que proporciona a las mujeres datos clave sobre la importancia de la detección temprana, orientación sobre cómo realizar autoexámenes, los factores de riesgo y los pasos a seguir en caso de identificar algunas alteraciones. Esta iniciativa ha conseguido llevar información accesible y confidencial a más de 3.000 mujeres, concienciando sobre la necesidad de estar atentas a su salud mamaria y acudir a los servicios médicos ante cualquier signo de alarma.

Adicionalmente, con el apoyo de un equipo de salud formado por enfermeras y promotoras comunitarias, las mujeres que residen en áreas rurales sin acceso a servicios médicos pueden acceder al programa de telemedicina. A través de este proyecto, personal médico especializado evalúa vía online el estado de salud de las pacientes y proporciona un diagnóstico preliminar basado en los síntomas reportados, superando así las distancias geográficas para mejorar el alcance del servicio.

Oikocredit, 50 años invirtiendo en las personas

Oikocredit es una entidad cooperativa internacional con sede en los Países Bajos y casi 50 años de trayectoria enfocada en las finanzas éticas contra la pobreza, conforme a los principios de Inclusión, Compromiso, Transparencia, Participación y Coherencia, según reconoce el ranking del Observatorio de finanzas éticas. Son la mayor cooperativa de inversión de impacto enfocada a los países del Sur Glogal y s propósito es mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades de bajos ingresos en África, Asia y América Latina – Caribe.

Este objetivo lo consigue aumentando el acceso a los servicios financieros a las personas que más lo necesitan, además de proporcionar apoyo no financiero, como el desarrollo de capacidades en las organizaciones que financia y que son sus socias directas. Su impacto crea oportunidades para que las personas más vulnerables incrementen sus ingresos y su capacidad de ahorrar, a la vez que les posibilita la oportunidad de crear empresas sólidas y el acceso a recursos para un futuro sostenible para sí mismos, sus familias y las comunidades en las que viven.