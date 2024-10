Demos Lab; Revolución en la participación ciudadana

Una vez más, El Futuro es Ahora, proyecto impulsado por Demos Lab, ha conseguido captar la atención de miles de jóvenes y autoridades con su más reciente macroencuesta sobre energía. Con más de 8.000 jóvenes participantes, este estudio ha revelado las preocupaciones y expectativas de la juventud española respecto a la transición energética y el futuro del modelo energético en el país. Los resultados no solo evidencian un alto nivel de conciencia ambiental entre los jóvenes, sino también un firme compromiso con el cambio hacia energías renovables.

Este proyecto ya había logrado un impacto significativo en ediciones anteriores, con encuestas centradas en temas como el cambio climático y la justicia social. Ahora, El Futuro es Energía vuelve a demostrar que la juventud está dispuesta a liderar los debates sobre sostenibilidad y transformación energética, exigiendo cambios legislativos y un compromiso real por parte de las instituciones y empresas.

Resultados que reflejan una generación comprometida La macroencuesta de El Futuro es Energía ha mostrado resultados contundentes: el 95% los jóvenes encuestados considera que es urgente priorizar las inversiones en energías renovables para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y mitigar el cambio climático. Además, el 88% cree que las grandes empresas deben asumir una mayor responsabilidad en la transición hacia un modelo energético más sostenible, apoyando políticas que incentiven la energía limpia.

Otro dato relevante es que el 77% los participantes se muestra dispuesto a hacer cambios en su vida diaria, como consumir productos más sostenibles o reducir su huella de carbono. Esta disposición muestra una juventud no solo preocupada por el futuro del planeta, sino también dispuesta a actuar para ser parte de la solución. Estos resultados reflejan un creciente sentimiento de urgencia y la necesidad de que las instituciones políticas y económicas tomen medidas inmediatas.

Un impacto real en el debate energético Más allá de la encuesta, El Futuro es Energía ha abierto un espacio para que las propuestas de los jóvenes lleguen a las más altas instancias políticas. Los resultados de la macroencuesta han sido presentados en el Congreso de los Diputados, donde Demos Lab ha defendido la importancia de escuchar a la juventud y convertir sus demandas en acciones concretas. Este tipo de iniciativas demuestra que la participación ciudadana no solo es posible, sino fundamental para transformar el modelo energético actual.

La capacidad de El Futuro es Ahora para movilizar a miles de jóvenes y generar un impacto real en el debate público es un ejemplo de cómo la participación juvenil puede influir directamente en las políticas públicas. El compromiso de Demos Lab con la creación de plataformas que conecten a los jóvenes con los responsables políticos ha logrado que sus voces sean escuchadas, contribuyendo así a un cambio necesario en el modelo energético.