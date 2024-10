Culligan desarrolla múltiples dispensadores de agua para abastecer espacios de trabajo y hogares

El acceso a agua potable de calidad es fundamental tanto en hogares como en empresas. En la actualidad, existen distintas opciones que permiten dejar de depender de la compra de botellas de plástico y que ofrecen una alternativa al suministro de red.

En este sentido, la marca Culligan cuenta con múltiples dispensadores de agua. Estos dispositivos modernos se adaptan fácilmente a distintos espacios y resultan ideales tanto para una casa como para una oficina. Algunos de ellos se abastecen con botellones que se reemplazan y rellenan, mientras que otros se conectan a la red.

En este último caso, los equipos cuentan con sistemas purificadores que elevan la calidad del agua disponible para beber.

Dispensadores de agua para oficinas Uno de los equipos más populares de Culligan es el C7 Firewall. Este dispensador se conecta a la red y ofrece un rendimiento superior. En particular, dispone de hasta 5 opciones de purificación y es ideal para abastecer espacios en los que hay más de 50 personas. Por sus características se trata de una solución para entornos exigentes.

En cuanto al sistema de purificación, este dispositivo cuenta con patentes y certificados que garantizan un agua segura, libre en un 99,99% de bacterias y virus. Además, por sus distintas funciones integradas, es posible acceder a agua fría y con gas.

En particular, el sistema de refrigeración de esta máquina se aproxima al punto de congelación y es sostenible, dado que no afecta la capa de ozono y dispone de un potencial bajo en cuanto a calentamiento global. A su vez, este equipo reduce de forma significativa la dependencia de botellas de plástico de un solo uso.

Esta firma también facilita otras opciones para empresas o espacios de acceso público. Por ejemplo, el CB Core es un dispensador de agua embotellada que resulta excelente para abastecer a grupos de hasta 20 usuarios. Se puede usar con todas las botellas estándar para dispensadores y su superficie es duradera y resistente a los arañazos.

Soluciones para una hidratación en casa Culligan cuenta con distintos dispensadores diseñados para instalarse en encimeras que pueden resultar ideales para un hogar. Por ejemplo, el dispensador Polaris, exhibe un diseño elegante y compacto, y además permite disponer de agua en tres temperaturas (ambiente, frío y caliente).

Por último, esta firma despliega soluciones para distintos sectores como restauración, fábricas, salud, hospitalidad, educación, gimnasios y spas, entre otras alternativas. Para solicitar más información sobre cualquiera de sus productos, es posible contactar al equipo de atención al cliente.

Con los dispensadores de agua de Culligan se pueden abastecer numerosos espacios y proporcionar una alternativa de hidratación de alta calidad.