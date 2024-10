Daimatics, revoluciona el sector de ecommerce con un modelo de ecommerce único y 20 años de experiencia

En un contexto empresarial cada vez más competitivo, desarrollar estrategias innovadoras orientadas al comercio electrónico, es esencial para destacar y alcanzar los objetivos estratégicos. En este sentido, Daimatics, una empresa con dos décadas de experiencia en el desarrollo web y posicionamiento SEO, ha sabido adaptarse a las tendencias digitales del momento, ofreciendo soluciones innovadoras a sus clientes.

En una entrevista exclusiva con David Nogués Yepes, CEO y experto en SEO de Daimatics, comparte su visión sobre qué aspectos comprenden las mejores webs ecommerce y su experiencia tras dos décadas en el desarrollo de sitios web y el posicionamiento SEO.

¿Cómo evalúa la evolución del sector del ecommerce y el SEO en los últimos 20 años?

La evolución del ecommerce y el SEO ha sido vertiginosa en las últimas dos décadas. Al principio, el SEO se enfocaba en aspectos técnicos básicos como el uso de palabras clave, pero hoy ha evolucionado hacia una disciplina mucho más compleja y estratégica. Ahora, Google utiliza inteligencia artificial y machine learning para entender la intención del usuario, lo que ha llevado a las empresas a centrar sus esfuerzos en la experiencia del usuario y el contenido de valor. El ecommerce, por su parte, ha pasado de ser una novedad a una necesidad, especialmente tras la pandemia. Las empresas que no tienen presencia digital están en desventaja, lo que ha incrementado la competencia y la necesidad de estrategias de SEO más sofisticadas para destacar en un mercado saturado.

Considerando los avances en el ámbito del ecommerce ¿Cuál es el modelo que propone Daimatics?

En Daimatics creemos en un enfoque integral que fusiona la tecnología con la estrategia. Proponemos un modelo de ecommerce basado en la personalización de la experiencia del cliente. Esto significa utilizar datos en tiempo real para ofrecer a cada usuario una experiencia única, desde las recomendaciones de productos hasta el proceso de pago. Además, nuestro modelo incluye una estrategia de SEO orgánico y campañas de SEM, diseñadas específicamente para cada fase del embudo de conversión. Este enfoque no solo incrementa las ventas, sino que también fortalece la lealtad del cliente.

¿De qué manera garantizan que las tiendas online estén bien optimizadas para los buscadores y tengan un óptimo rendimiento?

Nuestro enfoque en la optimización para buscadores es meticuloso y abarca desde la parte técnica hasta la creación de contenido. En la parte técnica, nos aseguramos de que las tiendas tengan una velocidad de carga rápida, que estén optimizadas para dispositivos móviles y que utilicen una estructura de URL amigable para los motores de búsqueda. Además, trabajamos en la arquitectura del sitio, optimizando los interlinks y asegurando una jerarquía clara de categorías. En cuanto al contenido, creamos descripciones de productos únicas y atractivas que no solo optimizan las palabras clave, sino que también brindan valor real al usuario. Para garantizar el rendimiento, implementamos herramientas de análisis y monitorización constante, que nos permiten hacer ajustes en tiempo real para mejorar la tasa de conversión y el posicionamiento.

¿Cuál es la importancia de tener un departamento de ecommerce y SEO trabajando de forma conjunta?

Cuando el departamento de ecommerce y SEO trabajan de manera conjunta, se logra una sinergia que maximiza el rendimiento de la tienda online. El ecommerce se enfoca en la experiencia del cliente y la conversión, mientras que el SEO garantiza que esa tienda sea visible en los motores de búsqueda y atraiga tráfico relevante. Un equipo de ecommerce sin SEO estaría trabajando en un vacío, ya que no importa qué tan buena sea la experiencia del cliente si no tienes tráfico orgánico. Por el otro lado, un equipo de SEO sin una estrategia de ecommerce sólida podría atraer tráfico, pero sin las herramientas necesarias para convertir ese tráfico en ventas. En Daimatics, integramos ambos equipos para que trabajen como una unidad, lo que nos permite ofrecer una solución más efectiva y coherente para nuestros clientes.

¿Cómo se diferencia Daimatics de otras empresas del sector?

En Daimatics nos diferenciamos por nuestra capacidad para fusionar tecnología, estrategia y creatividad de manera única. No solo implementamos estrategias SEO estándar, sino que vamos más allá, utilizando datos avanzados, IA y automatización para personalizar las estrategias de cada cliente. Además, nuestra experiencia de 20 años en el sector nos ha permitido desarrollar un enfoque basado en resultados tangibles, priorizando siempre el retorno de inversión (ROI). Mientras que otras agencias pueden ofrecer soluciones de SEO o ecommerce por separado, nosotros integramos todos los aspectos del marketing digital en un solo servicio personalizado, adaptado a las necesidades específicas de cada negocio. Nuestro objetivo no es solo aumentar la visibilidad, sino transformar esa visibilidad en ventas reales y crecimiento sostenible.

En definitiva, Daimatics se presenta como un socio estratégico para las empresas que buscan potenciar su presencia en el comercio electrónico. Con una trayectoria de dos décadas y un enfoque integral que combina desarrollo web y SEO, la firma ofrece soluciones innovadoras y personalizadas a la medida de las necesidades de cada cliente.