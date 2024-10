GÉISER, foro de innovación y empresa responsable, anuncia su IX edición bajo el lema 'El conocimiento que se comparte, transforma'

El Auditorio de Tenerife acogerá, el próximo 7 de noviembre, la novena edición del Foro Géiser, el evento de innovación y responsabilidad empresarial más relevante de Canarias, que podrá disfrutarse a modo presencial o seguirse a través de streaming.

El foro anual reúne este año a un plantel de expertos en las áreas de inteligencia artificial, ecología urbana, big data y liderazgo humanista de empresas como Google, IBM, Coca-Cola o Gullón, que ofrecerán charlas innovadoras y formaciones dinámicas en un evento 100% solidario.

Desde su nacimiento en 2015, Géiser Foro de Innovación y Empresa Responsable, ha congregado, en sus ocho ediciones precedentes, a más de 3.000 asistentes en torno a 45 ponencias realizadas por nombres propios de organizaciones como McCann World Group, IBM, Cabify, Samsung, Genially, Facebook, Sage, Google, Beta-i, eBay, Fnac, Uber, IDEO, Llorente & Cuenca o MIT Technology Review, entre muchos otros.

El total íntegro recaudado por la venta de entradas al Foro se destinará, en esta edición, a la Fundación FORESTA, cuya misión y trabajo se centra en recuperar, mantener y conservar las masas forestales de Canarias.

Géiser Foro de Innovación y Empresa Responsable vuelve a reunir, el próximo 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife, a un panel de profesionales expertos en Innovación y Sostenibilidad para transmitir su conocimiento sobre: inteligencia artificial, ecología urbana, big data o liderazgo humanista, procedentes de empresas y entidades locales, nacionales e internacionales de primer nivel, en un espacio de encuentro que busca crear impacto positivo en las organizaciones a través de un evento abierto a la participación y la cooperación.

La novena edición de este foro sin ánimo de lucro, referente en el ámbito de las organizaciones que abogan por un impacto positivo en la sociedad, abandera el lema “El conocimiento que se comparte, transforma”; una cuestión de amplio espectro cuyo análisis se abordará desde diferentes aproximaciones, como la inteligencia artificial para el bien social, la innovación aplicada a la tecnología, la movilidad y los espacios urbanos, el big data para la mejora de la movilidad o el liderazgo humanista.

En palabras de Pablo Marrero, co-fundador de Géiser: “Somos un movimiento de personas que buscamos y compartimos visión, proyectos y aprendizajes que contribuyen al impulso de la innovación y la empresa responsable. UN GÉISER DE IDEAS PARA CREAR IMPACTO POSITIVO EN NUESTRAS ORGANIZACIONES, generando nuevas narrativas que inspiren y movilicen a la acción”.

La agenda 2024 del Foro Géiser, que podrá seguirse presencialmente desde el Auditorio de Tenerife, o bien de manera remota gracias a su formato de streaming, iniciará a las 9:30 h con la bienvenida de Cristina Marqués (University Relations en IBM), que ejercerá de maestra de ceremonias durante todo el evento; y continuará con una presentación a cargo de David Padrón (Doctor de Economía Aplicada y Métodos y ExDirector General de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias), elegido Padrino Géiser 2024.

Las Charlas Inspiradoras darán comienzo con Salvador Rueda (fundador y director de la Fundación Ecología Urbana y Territorial), que hablará sobre Metodologías de innovación aplicadas a la Ecología. Joan Carles Domènech (socio fundador y director corporativo de Impulso) abordará el Liderazgo humanista: claves para implementarlo y retorno; le seguirá Ginés León (responsable del departamento de Big Data y Data Science en Titsa) quien ofrecerá la charla Big Data y Data Science aplicadas a la movilidad y Ana Gascón (directora de la estrategia de sostenibilidad de envases para Europa en The Coca-Cola Company y presidenta de DIRSE) hablará de Criterios ESG en las organizaciones. La mañana finalizará con Ramón López de Mantaras (fundador y director en Artificial Intelligence Research Institute), que nos inspirará con su exposición ¿Es realmente inteligente la Inteligencia Artificial?. Tras la comida, concluirán Conchita Díaz (responsable de AI Trainings para EMEA de Google), que hará una disertación sobre AI for social good -Inteligencia Artificial para el bien social y Alicia Rodríguez, directora general de Fundación Foresta, exponiendo la causa solidaria de Géiser 2024: Objetivo Reforestar Canarias.

La agenda de Géiser 2024 también recoge 5 formaciones dinámicas donde los asistentes podrán experimentar, aprender y poner en práctica lo aprendido. En la sección Píldoras formativas participarán María Guerrero (presidenta en Acción por la Música y profesora de liderazgo), Jesús Martínez (coach, formador y consultor, Daniel Truran (director general EFFF y co-fundador de B Lab Spain), Álex Pérez (responsable de relaciones con entidades en UnoEntreCienMil) y Conchita Díaz (responsable de AI Trainings para Europa y EMEA en Google). El objetivo de estas Píldoras formativas es el de animar a probar ideas y actuar sobre ellas viviendo experiencias transformadoras.

Las conclusiones y el cierre del foro correrán a cargo de Francisco Hevia, director corporativo de Galletas Gullón y presidente de la Fundación EXECyL.

El Foro de Innovación y Empresa Responsable Géiser es una iniciativa celebrada desde el año 2015 en la isla de Tenerife, con el objetivo de acercar a las organizaciones y profesionales de cualquier lugar de España, el know how de compañías líderes en la innovación centrada en las personas. En cada una de sus pasadas ediciones, el evento ha traído hasta la capital tinerfeña, con el objetivo de generar entre el público asistente conocimiento y reconocimiento sobre cuáles son los modelos de gestión, técnicas y tendencias en torno a la economía humanista, circular y regenerativa, a los principales cargos directivos de aquellas áreas y empresas más avanzadas en campos tan diversos como las Organizaciones Saludables, los Futuros Conscientes o la Generación de Talento.

A lo largo de sus ocho años de desarrollo, Foro Géiser en su encuentro anual ha inspirado a más de 3.000 participantes, que han escuchado a cerca de 50 ponentes de organizaciones como McCann World Group, IBM, Cabify, Samsung, Genially, Facebook, Google, FNAC o MIT Technology Review, entre otras, en una búsqueda continua de respuestas frente al futuro.

Y ha tenido continuidad a través de su plataforma digital forogeiser.org con entrevistas en formato vídeo, realizadas a profesionales que comparten conocimiento desde su experiencia en empresas como Platzi, IDEO, INNUBA, Lefevre, IKEA, Auara, SIGNUS, Triodos Bank, Zapiens, Electronic Frontier Foundation, IAVI, EBBF, Impact Hub Madrid, Diagonal Estudio o la UNWTO, Organización Mundial del Turismo.

Dimensión solidaria Desde el año 2018 Géiser, Foro de Innovación y Empresa Responsable, apuesta y promueve la recaudación de fondos a través de la participación en el encuentro, con el fin de dar apoyo a instituciones u organizaciones que trabajen por el bien común. En palabras de Pablo Marrero, “no es una mera acción altruista, es parte de la filosofía de este evento y una manera de apoyar la labor de los profesionales que dedican su vida a generar cambios positivos en la sociedad.”

La novena edición del Foro destinará el 100% las aportaciones y recaudación a través de la venta de entradas a Fundación Foresta, cuya misión principal es recuperar, mantener y conservar las masas forestales de Canarias. En esta edición se busca contribuir al receso del grave proceso de desertización y erosión que sufren las Islas, recuperando y mejorando el excepcional patrimonio medioambiental canario.

Géiser 2024 es, además, un evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los Fondos Next Generation, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Las inscripciones al foro tanto en formato presencial u online, así como la canalización de las donaciones al proyecto solidario escogido durante esta edición, podrán llevarse a cabo a través de la web del proyecto: forogeiser.org

Sobre Géiser, foro de innovación y empresa responsable Géiser, Foro de Innovación y Empresa Responsable, es una acción que promueve BIPLAZA, consultoría y asesoría de empresas desde Canarias. El desarrollo anual, desde 2015, de este foro sin ánimo de lucro, persigue aportar valor a través de la formación de primer nivel y la búsqueda de generación de sinergias entre las personas que lideran organizaciones a nivel nacional en un ambiente que potencie y refuerce la innovación, la transformación y los criterios ESG como respuestas de las organizaciones (presentes y venideras) ante los retos futuros.