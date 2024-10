Halloween en Catalunya en Miniatura

Este dato subraya la necesidad de intensificar las campañas de información y educación sobre los beneficios y la seguridad de la vacunación, especialmente en grupos de riesgo como los pacientes con EPOC. En sus aclaraciones en el sondeo, para no vacunarse de todas o de algunas de las recomendadas los pacientes se apoyan en argumentos como que “solo confío en las de la gripe y neumonía”, “porque veo que las personas que se vacunan se ponen enfermas”, “porque no me las han propuesto mis médicos”, “porque no sé para qué sirve”, “porque no creo que sean eficaces” o “porque nunca me han dicho que tengo que vacunarme”.