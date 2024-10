Liderando la transformación digital: Oney lanza la 2ª edición de su estudio sobre medios de pago

En él ha realizado un análisis exhaustivo sobre cómo la tecnología está revolucionando el sector, las principales tendencias de consumo de los medios de pago, las claves del modelo de negocio BNPL o las amenazas y tipos de fraude más comunes. El objetivo de Oney con este libro blanco es ofrecer herramientas que faciliten la experiencia de compra, y garanticen la seguridad y protección de los clientes Oney, entidad financiera especializada en soluciones de pago y servicios financieros, ha presentado la 2ª edición de libro blanco Presente y futuro de los medios de pago en el que ha realizado un análisis exhaustivo sobre cómo la tecnología está revolucionando el sector gracias a los rápidos avances y las constantes innovaciones.

Además, este informe aborda las principales tendencias de consumo en el mercado de los métodos de pago, las claves del modelo de negocio BNPL o las principales amenazas y tipos de fraude, entre otros temas.

BNPL, el aumento de la contratación de créditos al consumo en pleno auge

Los consumidores españoles han integrado completamente en sus hábitos de compra el método de pago 'Compra Ahora, Paga Después' (BNPL, por sus siglas en inglés) tal y como se recoge en el informe elaborado por Oney, 1 de cada 3 españoles ha utilizado el pago aplazado en los últimos años, y un 18 % adicional reconoce la posibilidad de usarlo y se muestra favorable a ello. Además, el 60 % de los españoles que se plantea la financiación para sus compras considera el BNPL como la mejor opción para fraccionar sus pagos.

Así, entre los sectores que más utilizan este medio de pago se encuentran la automoción, las reformas, la formación, e incluso muchos españoles lo utilizan para irse de vacaciones. Tal es así que, según el estudio ‘Hábitos de consumo de los españoles: vacaciones de verano’ de Oney, el 21 % de los españoles ha recurrido alguna vez a alguna forma de financiación para pagar sus vacaciones estivales y el 15 % lo iba a hacer este año 2024: un 11 % optando por el pago aplazado y un 4 % pidiendo un préstamo personal. Por edades, los jóvenes de entre 18 y 24 años son lo que más optan por el pago aplazado (25 %).

Amenazas y fraudes de los pagos online

Esta es una de las principales preocupaciones de los consumidores hoy día a la hora de hacer una compra por internet. En este sentido, Oney ha abordado en su libro blanco Presente y futuro de los medios de pago, cuáles son las amenazas más comunes en los pagos online, así como la legislación que vela por proteger y penar el fraude en este ámbito.

A medida que las transacciones digitales se incrementan, la demanda por soluciones tecnológicas robustas y métodos de autenticación avanzados se vuelven cruciales para generar confianza y minimizar los riesgos asociados con el comercio electrónico.

Salvador Loscertales, director general de Oney España, haafirmado que "en Oney, creemos que la transformación digital es un motor esencial para el futuro del sector financiero. Esta segunda edición Presente y futuro de los medios de pago es un esfuerzo por proporcionar un análisis profundo de cómo la tecnología está revolucionando la forma en que los consumidores gestionan sus finanzas y realizan sus pagos. En este contexto, la creciente adopción de métodos de pago como el BNPL demuestra que los consumidores buscan soluciones flexibles y adaptadas a sus necesidades. No obstante, somos conscientes de las amenazas que pueden surgir en este entorno digital, por ello, es fundamental que todos los actores del sector trabajemos juntos para implementar las medidas de seguridad necesarias y sigamos fomentando la confianza del consumidor".

Otros agentes implicados en el boom digital de los medios de pago

En este contexto, también tienen cabida los pagos electrónicos y móviles con los que cada vez más personas están dejando atrás el efectivo y las tarjetas físicas, y están optando por billeteras digitales que tienen al alcance de su mano en sus propios teléfonos móviles. Una facilidad y rapidez que está consiguiendo que el consumo digital sea más accesible, seguro y conveniente para todos.

Del mismo modo, en lo relativo a la financiación online vs in store, el crecimiento del comercio electrónico ha provocado que las empresas de e-commerce se asocien con proveedores de BNPL para poner a disposición de los clientes opciones de pago flexible. Esta forma de pago también se puede ofrecer en el punto de venta físico, no obstante, en la mayor parte de los casos los usuarios aplazan sus pagos cuando realizan una compra online

No hay duda de que la transformación digital sigue redefiniendo la forma en que los consumidores interactúan con los medios de pago, en transacciones cada vez más ágiles y accesibles. La adopción de tecnologías como los pagos electrónicos y las opciones BNPL no solo han mejorado la experiencia de compra, sino que también están impulsando una mayor inclusión financiera y nuevas oportunidades tanto para los negocios como para los clientes. A medida que el comercio online continúa evolucionando, la integración de soluciones innovadoras será clave para satisfacer las crecientes expectativas de flexibilidad y comodidad de los consumidores.

El compromiso de Oney es seguir liderando la innovación en el ámbito de los pagos, ofreciendo herramientas que no solo faciliten la experiencia de compra, sino que también garanticen la seguridad y protección de sus clientes.

Es posible descargar aquí el informe completo de Oney.