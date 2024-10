La psicoterapeuta Anna Gil ofrece consejos y servicios para aprender a superar una infidelidad

La infidelidad es una de las experiencias más dolorosas y desestabilizadoras que puede atravesar una persona durante una relación. No solo afecta la confianza y la conexión emocional, sino que además puede tener un impacto profundo en la salud mental.

En ese sentido, el dolor que genera esta situación se puede manifestar en formas de shock emocional, tristeza, desesperación, rabia, baja autoestima, insomnio, ansiedad e incluso trastornos de estrés postraumático.

Los efectos de la infidelidad en la salud mental Descubrir una infidelidad a menudo puede dejar cicatrices profundas en el bienestar psicológico de la persona afectada. Una de las consecuencias más habituales es la ansiedad y el miedo al abandono o a que se repita la misma situación.

Asimismo, la depresión y desesperanza suelen ser escenarios comunes. La sensación de decepción por traición puede generar una profunda tristeza que hace que el ser humano se sienta incapaz de volver a confiar o reconstruir una relación amorosa.

La baja autoestima y las dificultades en futuras relaciones también se pueden presentar en la persona afectada, generando desconfianza y miedo al compromiso. Además, el aislamiento emocional puede resultar un mecanismo de defensa habitual en estos casos.

¿Se puede lograr perdonar una infidelidad? Se puede llegar a perdonar una infidelidad, pero primero la persona afectada debe respetar sus tiempos para gestionar todo ese dolor, saber qué necesita para poder seguir con la relación y observar los actos que le demuestra la pareja infiel para que confíe de nuevo en él/ella.

Además, la persona infiel debe responder todas las preguntas que tenga su pareja, siendo honesta y precisa y generando estima y confianza. Es decir, no tiene que dar respuestas vacías o sin sentido que lo único que le puede provocar a la persona herida es más confusión, rechazo y tortura psicológica.

Hay que tener en cuenta que después de una infidelidad la relación que se tenía antes ya no puede funcionar, dado que está rota. Por tal motivo, se debe construir una nueva relación, pero sin ignorar lo que ha ocurrido.

El rol relevante de la ayuda profesional En este contexto, la ayuda profesional terapéutica juega un papel fundamental para que realmente se sane la relación de manera efectiva o, por el contrario, se realice un acompañamiento en la ruptura por infidelidad. Los servicios de psicoterapia online y presencial emergen como una excelente opción para sobrellevar cada una de las emociones negativas y etapas relacionadas con la superación de la infidelidad.

En Anna Gil Psicoterapia no solo se acompaña y ayuda a que la persona supere sus miedos, inseguridades y bloqueos, sino que también contribuye a que esta pueda reconstruir su autoestima, gestionar el dolor, decidir sin presión si quiere seguir o no con la relación, calmar los pensamientos negativos o culposos y desarrollar nuevas perspectivas para mantener el bienestar emocional, restaurar su confianza y establecer límites claros.