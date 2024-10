Marisco en Navidad, consejos útiles para anticipar la compra y conservación

Con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, disfrutar de lo mejor del mar sin tener que preocuparse por precios elevados o escasez de productos es un reto. Muchas personas optan por adelantar las compras de marisco ahora, ya que se aseguran no solo la frescura, sino también los mejores precios antes de la alta demanda de la temporada. Desde SinEscama, tienda online especializada en pescado y marisco gallego, recomiendan hacer este tipo de pedidos con antelación, ya que el marisco congelado mantiene todo su sabor y nutrientes, si se congela fresco y en las condiciones adecuadas. Comprar marisco para Navidad es una tradición muy arraigada en muchas familias españolas. El marisco no solo aporta sabor a las comidas festivas, sino que también representa un elemento central en la celebración de estas festividades. Elegir el marisco adecuado es fundamental para disfrutar de una cena memorable y en SinEscama existen diversas opciones que varían en sabor, presentación y precio, lo que permite adaptarse a las preferencias y necesidades de cada ocasión.

¿Por qué comprar el marisco ahora? En Navidad, el marisco se convierte en protagonista de muchas mesas. Pero, generalmente esperar hasta el último momento puede hacer que los precios se disparen debido a la gran demanda. En Sinescama, ofrecen una amplia selección de mariscos frescos, de la mejor calidad, para poder anticiparse, congelarlos y tenerlos listos cuando se necesiten. De esta forma, se asegura la calidad y el ahorro. A la hora de elegir marisco, la calidad es clave. Algunos criterios esenciales para asegurar la compra del mejor marisco gallego. El marisco fresco debe tener un olor limpio y suave a mar. Es importante evitar productos que desprendan un olor fuerte o desagradable. Origen: La procedencia del marisco es fundamental para garantizar su calidad. Los productos de Sinescama provienen directamente de la lonja de Vigo, uno de los puertos pesqueros más importantes de Galicia. Esto garantiza no solo la frescura, sino también la trazabilidad del producto. Sostenibilidad: Asegurarse de que el marisco que consumimos proviene de fuentes sostenibles es vital para la conservación de los ecosistemas marinos. Sinescama trabaja con proveedores que respetan las temporadas de captura y los métodos de pesca responsables, contribuyendo al equilibrio natural de los mares gallegos.

Conservación del marisco para las fiestas navideñas En caso de que la decisión sea comprar marisco para navidad con tiempo, te dejamos algunos consejos clave para conservarlo y que llegue a tu mesa en óptimas condiciones:

Congelación rápida: Si no se va a consumir el marisco de inmediato, lo ideal es congelarlo lo antes posible. Colocarlo en bolsas herméticas para evitar que entre aire y congélalo a una temperatura de -18oC o más baja. Evitar descongelarlo antes de tiempo: Si se compra marisco congelado, hay que asegurarse de que se mantenga congelado hasta el momento de su uso. Al descongelarlo, hacerlo en el frigorífico para mantener la textura y sabor originales. Tras la cocción de algunos tipos de marisco: Un truco para que se conserve en perfectas condiciones es envolver el marisco en un paño bañado en agua de la cocción, para después cubrirlo en papel film o meterlo en una bolsa de congelación, lo que garantiza que no entre aire.