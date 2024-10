El juego gratuito SUPERVIVE ya está disponible por tiempo limitado durante el Steam Next Fest

La estrella del Steam Next Fest ya ha llegado: Theorycraft Games ha lanzado hoy una demo totalmente abierta y disponible las 24 horas del día de su próximo juego que mezcla el MOBA Battle Royale con el hero shooter, SUPERVIVE Desde hoy y hasta el martes 22 de octubre a las 06:00 (horario peninsular de España), los jugadores pueden disfrutar de SUPERVIVE durante las 24 horas del día a través de una de las demos más esperadas de 2024, obra de algunas de las mentes más brillantes detrás de League of Legends, Overwatch y Halo.

"Echa aquí un vistazo al tráiler del Steam Next Fest".

El objetivo en SUPERVIVE es hacer frente y derrotar a los equipos rivales y a los monstruos, convertirse en el último equipo en pie y realizar el mayor número posible de jugadas dignas de convertirse en un clip. SUPERVIVE cuenta con 16 cazadores únicos, diseñados para dar lugar a jugadas de locura por sí solos. Esto da a los jugadores libertad para construir sus equipos de héroes de ensueño, libres de las restricciones convencionales de roles. Con objetivos dinámicos que dependen del mapa y mutatormentas que alteran las variables del juego, SUPERVIVE garantiza que cada partida será única. SUPERVIVE siempre será free-to-play y está diseñado para garantizar que los cosméticos sean las únicas compras dentro del juego, sin elementos de pago que ofrezcan una ventaja jugable, NUNCA.

Para aquellos que ya conozcan SUPERVIVE de anteriores pruebas limitadas (y cerradas), podréis luchar, deslizaros y abriros paso en la acción con dos héroes totalmente nuevos, una revisión de los sistemas de equipamiento y progresión, un doblaje totalmente actualizado y mucho más...

Para más información sobre SUPERVIVE y lo que los jugadores pueden esperar en la versión disponible durante el Steam Next Fest, echa un vistazo a las notas del parche. Aquí se pueden encontrar los últimos materiales de SUPERVIVE. Theorycraft está disponible para entrevistas bajo petición.

Vídeos

SUPERVIVE | Juega ya durante el Steam Next Fest