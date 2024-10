Campari se asocia por primera vez a Serielizados Fest con el patrocinio de su 11ª edición apoyando la creatividad en el mundo de las series

La colaboración de Campari con Serielizados Fest 2024 refuerza el compromiso de la marca italiana con la creatividad con su primera colaboración con la ficción seriada en uno de los eventos más destacados de este sector a nivel internacional. Uno de los momentos más esperados en la 11ª edición del Serielizados Fest es la presentación de la nueva serie del ganador del Oscar, Thomas Vinterberg, llamada "Familias como la nuestra" tras su estreno exclusivo en el Festival de Venecia Campari, el icónico aperitivo rojo italiano, ha anunciado su patrocinio oficial por primera vez de Serielizados Fest 2024, el Festival Internacional de Series de Barcelona. Este evento, uno de los más destacados en el panorama internacional de la ficción seriada, tiene lugar en Barcelona entre el 14 y el 23 de octubre.

Serielizados Fest se consolida en su 11ª edición como el encuentro de referencia en la industria de las series, que reúne a profesionales y amantes del sector de todo el mundo para celebrar y discutir las últimas tendencias y desarrollos en el campo. El Festival incluye proyecciones de estrenos internacionales, mesas redondas con creadores de series, talleres y otras actividades destacando este año la presencia del ganador del Oscar, Thomas Vinterberg, que asistirá como invitado a la 11ª edición de Serielizados Fest para presentar su nuevo trabajo, la serie "Familias como la nuestra", que en España podrá verse en Movistar Plus+ en noviembre. La producción, cuyo título internacional es "Families Like Ours", se proyectará en exclusiva en Barcelona después de su estreno en el Festival de Venecia.

Campari además de ser Colaborador Oficial de los festivales más prestigiosos del mundo, como el Festival de Cannes, Festival de Cine de Venecia, la Berlinale o el Festival Internacional de Cine de Toronto, ahora también colabora por primera vez en España con el mundo de las series a través del patrocinio de Serielizados Fest 2024.

Esta unión además refuerza el compromiso de la marca italiana con la creatividad, ya que, desde sus inicios, Campari ha desafiado las convenciones del séptimo arte, explorando nuevos horizontes creativos. A lo largo del tiempo, ha servido como una fuente de inspiración para icónicos directores como Sorrentino, Sollima, Garrone y Fellini, además de colaborar con reconocidos talentos como Clive Owen, Zoe Saldana y Ana de Armas.

Campari también inspira y deja volar la creatividad de los bartenders de todo el mundo estando siempre a la vanguardia de la cultura del cóctel. Un gran ejemplo de ello es su iniciativa para que los profesionales de la mixología creen sus propios Negronis de Cine, una versión alternativa de autor del cóctel clásico nº 1 más vendido en los mejores bares del mundo1 basado en el mundo del séptimo arte.

