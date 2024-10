Yusen Logistics potencia su centro de distribución en el Reino Unido con la gestión de almacenes Manhattan Active

Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) ha anunciado hoy que Yusen Logistics Co. Ltd, una de las mayores empresas mundiales de logística de la cadena de suministro, ha seleccionado la gestión de almacenes Manhattan Active® para implantarla en su nuevo y vanguardista centro de distribución en el Reino Unido La apertura de las instalaciones de Northampton, prevista para enero de 2026, subraya el compromiso de Yusen Logistics de mejorar el rendimiento y la eficiencia utilizando tecnología de distribución de vanguardia.

Fundada en 1955, Yusen Logistics forma parte del grupo japonés Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, también conocido como NYK. Yusen, una de las navieras más antiguas y grandes del mundo, ofrece servicios de transporte marítimo y aéreo, almacenamiento, distribución y gestión de la cadena de suministro desde más de 650 ubicaciones y casi 3,4 millones de metros cuadrados de espacio de almacenamiento en 46 países.

"Nuestro nuevo centro de más de 100K metros cuadrados en Midlands será muy complejo y empleará la última tecnología de automatización", explica Ludovic Facompre, Director de TI de Yusen Logistics. "Tras una fructífera colaboración de dos décadas, era lógico que gestionáramos estas instalaciones de última generación con Manhattan Active Warehouse Management, el sistema de gestión de almacenes más avanzado y robusto del sector".

"Al ser una solución nativa en la nube construida exclusivamente a partir de microservicios API, Manhattan Active Warehouse Management es única en el sector de los SGA. Su escalabilidad, agilidad y ciclos de innovación continua se adaptan perfectamente a los retos dinámicos y amplios que presentan la automatización, la gestión de pedidos, la gestión de personal y las operaciones de patio en el nuevo DC», finaliza Facompre.

Manhattan Active Warehouse Management nace en la nube y se adapta automáticamente a cualquier necesidad empresarial. Construido íntegramente a partir de microservicios, utiliza inteligencia aplicada que potencia la planificación de la distribución en tiempo real para tomar decisiones operativas mejores y más rápidas.

"La implementación de Manhattan Active Warehouse Management es un primer paso significativo en un viaje más largo hacia una experiencia unificada de la cadena de suministro que, en última instancia, unirá la gestión de almacenes, de transportación, de patio y de personal. Trabajando en estrecha colaboración con Yusen y sus socios, nuestro equipo participará en todos los aspectos del proyecto, desde el diseño y la puesta en marcha, hasta el mantenimiento posterior", concluye Craig Summers, vicepresidente para Europa del Norte de Manhattan Associates.