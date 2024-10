En 'ParaMascotas' creen que el peludo merece ser el más feliz del mundo

"No queremos que tu perro sea el más obediente del mundo, queremos que sea el más feliz del mundo". Así de claro lo tienen Ana y Eduardo, los artífices detrás de "Paramascotas", un establecimiento que se ha convertido en un referente en el cuidado integral de las mascotas en la Comunidad de Madrid.

Si el peludo está pasando por algún problema de conducta, ya sea agresividad, ansiedad por separación, reactividad o cualquier otra cosa, tranquilo, ¡Ana y Eduardo están aquí para ayudar! Con más de 20 años de experiencia, este equipo de auténticos especialistas en el comportamiento animal se dedica a la educación y el adiestramiento canino, siempre enfocados en fortalecer el vínculo, la comunicación y la estabilidad emocional de los peludos.

"Creemos firmemente que para tener perros felices y que sean verdaderos compañeros en la vida diaria, es fundamental trabajar en el desarrollo de su vínculo con el tutor, su comunicación y su estabilidad emocional", explica Eduardo con total convicción.

En su local de Majadahonda, en la calle San Andrés número 3, ofrecen programas específicos de adiestramiento y educación, adaptados a las necesidades de cada peludo, ya sea para cachorros o para aquellos que sufren de problemas de conducta. Ana y Eduardo, en su calidad de expertos etólogos, se encargan personalmente de cada caso, buscando siempre la mejor solución para mejorar la convivencia entre los peludos y sus tutores.

Si se está buscando cuidar integralmente del peludo, o si se necesita ayuda para resolver cualquier tipo de problema de comportamiento, no hay que dudar y pasarse por "Paramascotas" o contactar con ellos a través de su web paramascotas.com. Estarán encantados de atender a todo el mundo sin compromiso y resolver cualquier duda que se tenga.

Además de los servicios de adiestramiento y tratamiento de conductas inadecuadas, en "Paramascotas" se encontrará una amplia gama de productos de alta calidad para el cuidado de los peludos. Desde piensos y premios naturales, sin conservantes ni colorantes, hasta una completa selección de accesorios enfocados en la educación y el bienestar de los compañeros. Y si no se puede venir a la tienda, no hay que preocuparse, también tienen una completa tienda online en paramascotas.com.