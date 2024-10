Treezor obtiene la certificación PCI DSS y refuerza la seguridad de su plataforma de emisión de tarjetas

Treezor, líder en Banking-as-a-Service (BaaS), se ha convertido en uno de los primeros proveedores de BaaS en obtener la certificación PCI DSS para la emisión de tarjetas. Esta certificación atestigua la capacidad operativa y técnica de Treezor para cumplir con los estándares de seguridad más exigentes y allana el camino para el desarrollo de nuevas funcionalidades relacionadas con tarjetas Creada por el PCI Council, que reúne a varias de las principales redes de tarjetas (Mastercard, VISA, American Express, etc.), la certificación PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) confirma la capacidad de Treezor para almacenar, procesar y transmitir datos de tarjetas de pago. Este estándar de referencia refuerza la seguridad de los sistemas de información y proporciona una mejor protección de los datos.

Para mejorar la seguridad de los datos en todo el ecosistema de pagos y garantizar aún más el cumplimiento normativo, el estándar PCI DSS asegura a los clientes de Treezor que los datos de sus tarjetas se procesan con el máximo rigor y seguridad. El líder del BaaS ha reforzado así su capacidad para trabajar con grandes grupos e instituciones reguladas, cumpliendo con sus expectativas en términos de procesamiento de datos.

El cumplimiento del estándar de seguridad PCI DSS se basa en tres elementos:

Gestión de la transferencia de datos de tarjetas de clientes, que implica la recogida y transmisión segura de información sensible de tarjetas.

Almacenamiento seguro de los datos de las tarjetas siguiendo los 12 dominios de seguridad del estándar PCI DSS, que incluyen prácticas como la encriptación, la monitorización continua y las pruebas de seguridad.

Realización de verificaciones avanzadas de seguridad anualmente. Un estándar que abre nuevas funcionalidades

Gracias a la certificación PCI DSS, Treezor ahora puede ofrecer funcionalidades avanzadas para optimizar la experiencia del usuario. Esta certificación permite mostrar información sensible como el PIN y el código de verificación (CVV), así como la copia instantánea del número de tarjeta (PAN), facilitando a los clientes realizar pagos en línea de forma segura.

Julien Mortuaire, CTO de Treezor, comenta: "Obtener la certificación PCI DSS premia los esfuerzos de nuestros equipos para hacer nuestra plataforma aún más segura. Gracias a nuestra decidida estrategia serverless, hemos logrado obtener esta certificación en tiempo récord. Esto demuestra la capacidad de nuestra plataforma para adaptarse a un marco tan exigente como PCI DSS, al tiempo que seguimos innovando. Estamos más comprometidos que nunca en ofrecer a nuestros clientes soluciones más seguras y de alto rendimiento".

Acerca de Treezor: www.treezor.com

Fundada en 2016, Treezor es una Fintech regulada por la ACPR (regulador francés) y con pasaporte en 25 países como entidad de dinero electrónico. Treezor también es miembro principal de redes internacionales de tarjetas, como Mastercard. Adquirida en 2019 por el grupo Société Générale, Treezor es el líder europeo en Banking as a Service (BaaS), con más de 80 mil millones de euros en flujos procesados y 5 millones de tarjetas emitidas, así como una presencia activa en Francia, Alemania, Benelux, Italia y la Península Ibérica. Su solución de Embedded Finance permite a las empresas integrar servicios de pago bajo marca blanca en su oferta a través de APIs altamente intuitivas (desde la adquisición hasta la emisión). Treezor también proporciona a sus clientes experiencia regulatoria (KYC, AML/CFT...) y seguridad, posicionándose como un habilitador para empresas no reguladas o instituciones con licencia. Treezor ha ganado el apodo de "granero de unicornios" al haber acompañado el surgimiento de numerosos unicornios europeos de pagos.

