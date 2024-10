Barcelona acoge el evento CanvasCon para explorar las tendencias educativas en la era de la Inteligencia Artificial

Durante el evento, expertos en tecnología educativa destacaron la necesidad de priorizar el aprendizaje continuo y la alfabetización en IA en la educación superior Barcelona se ha convertido en el epicentro del diálogo educativo global con la celebración de CanvasCon Europe 2024, un evento anual para la comunidad educativa organizado por Instructure, el ecosistema de aprendizaje líder y creador del sistema de gestión de aprendizaje Canvas (LMS). Este encuentro, que reunió a más de 360 profesionales de la educación, expertos en tecnología y líderes de la industria, se centró en las tendencias emergentes en la educación en la era de la Inteligencia Artificial (IA) y cómo las soluciones tecnológicas están transformando el acceso a la enseñanza.

Ryan Lufkin, vicepresidente de estrategia académica global en Instructure, destacó: "Estamos viviendo la época más transformadora de la historia de la educación y todos tenemos la oportunidad de ayudar a dar forma al futuro, acogiendo las tecnologías emergentes de forma responsable y poniendo en el centro a los docentes y estudiantes". Esta visión fue compartida a lo largo del evento, donde los participantes subrayaron que la educación debe reevaluar lo que se sabe sobre el aprendizaje y preparar las bases para un futuro en constante cambio.

En este sentido, Martin Bean CBE, profesor de la University of New South Wales y director ejecutivo de The Bean Centre señaló que "Las organizaciones están dando cada vez más prioridad a las habilidades por encima de la contratación basada en títulos tradicionales. El dinámico mercado laboral actual exige adaptabilidad y un enfoque en habilidades y competencias específicas, en lugar de depender únicamente de las credenciales académicas. El aprendizaje continuo y la capacidad de actualizar y reinventar el conjunto de habilidades son ahora fundamentales para mantenerse competitivo. El futuro pertenece a aquellos que adoptan el aprendizaje a lo largo de la vida y están dispuestos a evolucionar con los desafíos y oportunidades que se presenten".

Durante el evento también se abordó cómo los contextos en los que aprendemos han evolucionado considerablemente. Si bien el aprendizaje mejorado con tecnología es cada vez más la norma, una base pedagógica sólida sigue siendo crucial para garantizar el éxito de los estudiantes y mejorar los resultados de aprendizaje. Asimismo, entre los temas clave abordados se destacó el optimismo cauteloso de los educadores frente al impacto de la IA generativa. Aunque reconocen el potencial de la IA, muchos están ávidos de conocimientos sobre cómo navegar en este entorno y desean ver ejemplos claros de cómo la IA puede tener un impacto real tanto en los resultados estudiantiles como en los resultados institucionales.

Oportunidades en el uso de la IA en la educación

La conferencia también sirvió como plataforma para discutir los desafíos, pero sobre todo las mejores prácticas y las oportunidades asociadas al uso de la IA en la educación. Desde la forma en que puede ser utilizada para hacer más eficientes los procesos administrativos en las instituciones y ahorrar tiempo a los profesores, hasta cómo puede potenciar el uso de datos y analíticas que ayuden a identificar a estudiantes que necesitan apoyo adicional.

Ante los retos que presentan las tecnologías emergentes para el sector educativo Eumari Bonilla Cartier, directora regional de España en Instructure, hizo hincapié en la importancia que tiene para las instituciones educativas pasar de simplemente adquirir productos de tecnología educativa aislados a encontrar socios estratégicos que les ayuden a construir un ecosistema de tecnología educativa robusto y seguro: "Estamos pasando de ver la educación como una etapa de la vida a adoptar el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida (lifelong learning) y evolucionando para fomentar una cultura centrada en las habilidades. Responder a esta tendencia representa un gran reto para las universidades españolas, y en Instructure estamos acompañando a nuestros clientes en la adopción de tecnologías de última generación, incluida la AI con un enfoque intencional, seguro y equitativo, para crear los cursos y ofrecer la flexibilidad que están demandando los estudiantes de hoy."

Necesidad de alfabetización en IA

Lufkin también destacó la necesidad de la formación de los estudiantes para la era de la IA. Según la Encuesta mundial sobre IA a estudiantes del Consejo de Educación Digital 2024, el 58% de los estudiantes siente que no tiene suficientes conocimientos y habilidades en IA, mientras que el 72% está de acuerdo en que las universidades deberían ofrecer más cursos sobre alfabetización en IA. Estos resultados muestran una clara demanda por una mejor formación en tecnologías emergentes.

La conferencia también contó con la participación de la Dra. Anne-Marie Imafidon MBE y la estudiante islandesa de la Universidad de Florida y fundadora y directora ejecutiva de HARTS, Jóhanna Birna Bjartmarsdóttir.

Acerca de Instructure

Instructure (NYSE: INST) facilita la impartición de educación a nivel mundial y proporciona a los estudiantes las valiosas credenciales que necesitan para crear oportunidades a lo largo de su vida. Hoy en día, el ecosistema de productos de Instructure permite a educadores e instituciones elevar el éxito estudiantil, amplificar el poder de la enseñanza e inspirar a todos a aprender juntos. Con su red global de estudiantes, educadores, socios y clientes, siguen cumpliendo su visión de ser la plataforma que impulsa el aprendizaje de por vida y convierte ese aprendizaje en oportunidades. Invitan a conocer más en www.instructure.com/es.